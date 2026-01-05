Bloqueo en relleno sanitario pone en riesgo recolección de basuras en Neiva

Camiones recolectores permanecen bloqueados en el acceso al relleno sanitario Los Ángeles, situación que podría generar retrasos en la recolección de basuras en Neiva.

Una protesta registrada en los alrededores del relleno sanitario Los Ángeles mantiene bloqueado el ingreso de los vehículos recolectores, situación que podría afectar la recolección de residuos sólidos en distintos sectores de la ciudad.

La empresa Ciudad Limpia informó que, debido al bloqueo presentado este lunes 5 de enero de 2026 en la vía hacia Fortalecillas, sus camiones no han podido acceder de manera temporal al sitio de disposición final, por causas ajenas a su operación.

Mientras persista esta situación, los vehículos recolectores no podrán realizar la descarga de los residuos, lo que impacta directamente las rutas y sectores que tenían programado el servicio de recolección para hoy.

La empresa recomendó a la ciudadanía mantenerse atenta a los comunicados oficiales y tomar medidas preventivas ante posibles retrasos, mientras se restablece el paso hacia el relleno sanitario. Ciudad Limpia aseguró que informará oportunamente cualquier novedad sobre la normalización del servicio.