Alcaldía de Bogotá gasta más de medio billón de pesos en atención a población migrante

Misioneros en Bogotá realizan curación en los pies a migrantes Venezolanos . Foto: Getty Images( Thot )

Bogotá D.C

A propósito de la coyuntura internacional en Venezuela en la que se prevé una nueva posible ola migratoria, la Alcaldía de Bogotá prepara las medidas ante esta situación.

El secretario general del Distrito, Miguel Silva Moyano , aseguró que se han gastado más de medio billón de pesos en atención a población migrante en la ciudad.

“Es más de medio billón de pesos que se destina para la atención sobre todo a las personas más vulnerables. En la medida que vayamos revisando cómo se van comportando los flujos migratorios , porque puede pasar que aumente, pero también puede pasar que disminuye”, señaló el secretario.

Según la Secretaría Distrital de Gobierno, más de 250 mil migrantes recibieron atención entre diferentes servicios durante 2025: 242.338 personas fueron afiliadas al Sistema General de Seguridad Social en Salud (salud pública) y 8.180 personas accedieron a jardines infantiles, comedores comunitarios y asistencia humanitaria.

El Distrito mantiene un canal de comunicación directo con Migración Colombia , al ser Bogotá la principal ciudad a la que llegan los migrantes.

“Hasta ahora tenemos todos los canales abiertos para tener una excelente coordinación y que las personas puedan tener la atención necesaria en este momento”. indicó Silva.

Reacción del Distrito ante amenazas de Donald Trump de intervenir en el país

Silva aseguró que hay que se debe respetar la democracia colombiana ya que el presidente Gustavo Petro fue elegido de manera democrática.

“El presidente Petro fue elegido democráticamente y nosotros hacemos un llamado a hacer respetar ese mandato popular que le ha entregado la nación al presidente. Ya vienen las nuevas elecciones , será la democracia y será la nación la que determine hasta cuándo debe estar o no el presidente y en eso el distrito es muy claro en esa línea que ha marcado”, indicó.

Añadió que en cuanto a la seguridad, son las fuerzas militares a las que les corresponde todo el asunto de la seguridad nacional.