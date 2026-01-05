2026 Astrológico: fenómenos celestes que no se veían hace siglos y cómo impactarán la cotidianidad
El 2026 es un año en el que astrológicamente ocurrirá en el firmamento una serie de fenómenos que no se vivían hace varios siglos. Esto, y el impacto que puede llegar a tener en nuestra cotidianidad, es lo que nos explica de manera detallada y clara Diana Ramírez quien es arquitecta y astróloga dedicada hace más de 35 años al estudio de los astros
