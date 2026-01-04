Internacional

Primeras imágenes de Nicolás Maduro a su llegada a la DEA en Nueva York tras su captura en Caracas

Se prevé que esta noche a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores les sean leídos los 4 cargos que les imputa la justicia estadounidense

El presidente venezolano Nicolás Maduro aterrizó este sábado en suelo estadounidense y fue trasladado a Nueva York, donde será imputado formalmente por cargos de tráfico de drogas.

Maduro, extraído de Caracas junto a su esposa Cilia Flores en medio de un bombardeo en la madrugada del sábado, aterrizó por la tarde en el aeropuerto Stewart International, al norte de Nueva York.

A Maduro se le vio rodeado de agentes del FBI mientras descendía por la escalerilla del avión del gobierno estadounidense. Fue escoltado lentamente a lo largo de la pista.

De allí, fue trasladado en helicóptero a Manhattan donde lo esperaba un importante contingente policial.

En las primeras imágenes de su llegada a las instalaciones de la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA), y previo a su envío a la prisión Metropolitan Detention Center en Brooklyn, Maduro apareció saludando a los funcionarios estadounidenses.

Luego, en otro vídeo se le ve cojeando y con algunos problemas para moverse. También se logra ver por primera vez desde su captura a la “primera combatiente” Cilia Flores.

Maduro debe comparecer en una fecha aún no precisada ante un juez de Nueva York para responder por las acusaciones de narcotráfico y terrorismo. En particular, Maduro y su esposa enfrentan cuatro cargos:

  • Narcoterrorismo.
  • Conspiración para importar cocaína.
  • Posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos.
  • Conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos.

Por su captura, el gobierno de Estados Unidos había ofrecido una recompensa de 50 millones de dólares.

