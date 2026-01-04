La presidenta interina de Venezuela pagará “un precio muy alto” si “no hace lo correcto”, dice Trump

Donald Trump advirtió el domingo que la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, pagará “un precio muy alto” si no coopera con Estados Unidos, después de que fuerzas estadounidenses capturaran y encarcelaran al presidente Nicolás Maduro.

“Si no hace lo correcto, va a pagar un precio muy alto, probablemente mayor que el de Maduro”, dijo Trump a la revista The Atlantic en una breve entrevista telefónica.

Ataque de Estados Unidos en Caracas

Las fuerzas estadounidenses atacaron Caracas en las primeras horas del sábado, bombardeando objetivos militares. Se llevaron a Maduro y a su esposa y los sacaron del país para enfrentar cargos en Nueva York.

El gobierno de Trump dice que está dispuesto a trabajar con el actual gobierno venezolano siempre que se cumplan los objetivos de Washington, incluido abrir el acceso a la inversión estadounidense en las enormes reservas de crudo venezolanas.

La advertencia de Trump llegó tras la confirmación de Rodríguez como presidenta interina por el Tribunal Supremo y mandos militares de Venezuela. El sábado, tras la incursión estadounidense en la capital, Caracas, Rodríguez adoptó un tono desafiante y dijo que Maduro era el único líder legítimo del país.

“Estamos listos para defender nuestros recursos naturales”, aseguró. Trump ha hecho campaña durante mucho tiempo contra un cambio de régimen por parte de Estados Unidos en países extranjeros.

Sin embargo, el sábado dijo que Estados Unidos va a “dirigir” Venezuela. Le dijo a The Atlantic que “reconstruir y cambiar de régimen —como se le quiera llamar— es mejor que lo que tienen ahora mismo”.

“Reconstruir no es algo malo en el caso de Venezuela”, dijo. “El país se ha ido al infierno. Es un país fallido. Es un país totalmente fallido. Es un país que es un desastre en todos los sentidos”.

Delcy Rodríguez: exigimos la liberación de Nicolás Maduro, no volveremos a ser colonia de nadie

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, dio a us primeras declaraciones públicas luego de la captura del presidente Nicolás Maduro, un hecho que calificó como una “agresión intencionada” y una violación flagrante del derecho internacional.

La vicepresidenta, cuestionada por supuestamente haber ayudado a Estados Unidos con la captura de Nicolás Maduro, empezó sus declaraciones asegurando que: “Exigimos la inmediata liberación del presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, único presidente de Venezuela Nicolás Maduro (…) no volveremos a ser esclavos ni colonia de nadie".

En el mensaje Rodríguez aseguró que la integridad territorial del país fue “salvajemente atacada” durante la madrugada y afirmó que la comunidad internacional ha expresado respaldo a Venezuela.

Según la vicepresidenta, gobiernos de distintas regiones, incluidos China, Rusia, países de América Latina y el Caribe, así como naciones de África y Asia, habrían manifestado su “impacto” por lo ocurrido.

Delcy Rodríguez afirmó que el episodio que se vivió en su país la madrugada de este 3 de enero, vulnera los artículos uno y dos de la Carta de las Naciones Unidas y lo describió como un acto “vergonzoso” que pretende “llevar de nuevo a las tinieblas” a un país que, dijo, ya rompió sus cadenas.

Retomó palabras atribuidas al propio Maduro sobre la disposición del Gobierno a mantener canales de diálogo y una agenda constructiva con la comunidad internacional, incluido el pueblo de Estados Unidos.

No obstante, afirmó que la respuesta fue una “agresión” que, en su concepto, quebranta la legalidad internacional y los mecanismos del sistema de derechos humanos.

La vicepresidenta hizo un llamado a la unidad nacional y a la “fusión policial, militar y popular” para la defensa de la soberanía y la independencia del país.

“Jamás volveremos a ser colonia de ningún imperio”, afirmó, al invocar figuras históricas como Simón Bolívar, Francisco de Miranda y los héroes de la independencia.

Rodríguez también denunció lo que calificó como un “bloqueo” y un “sitiamiento” contra Venezuela, al que señaló de constituir una “barbarie” y de configurar presuntos delitos de lesa humanidad.

En ese contexto, resaltó la capacidad productiva del país y la organización social para garantizar alimentos, medicamentos y bienes esenciales, pese a las adversidades.

¿Captura o secuestro?

Finalmente, la vicepresidenta expresó indignación por lo que describió como el “secuestro ilegal e ilegítimo” del presidente Maduro y de la primera dama, e indicó que se activaron medidas a nivel nacional.

“Hay un solo presidente en este país que se llama Nicolás Maduro”, concluyó, al reiterar el llamado a la movilización y a la defensa de la vida y la soberanía venezolana.