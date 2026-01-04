Florencia ajusta horarios para bares y estancos en 2026
Nuevo decreto busca reducir quejas por ruido y consumo de licor en zonas residenciales
La Alcaldía de Florencia expidió el Decreto 0536 del 30 de diciembre de 2025, mediante el cual se establecen los nuevos horarios de funcionamiento para establecimientos con venta y/o consumo de bebidas alcohólicas durante la vigencia 2026.
El secretario de Gobierno, Seguridad y Participación, Neomeyer Cuéllar, explicó que la medida se tomó tras mesas de trabajo con Policía, Ejército, Personería y varias secretarías municipales, como respuesta a las reiteradas quejas ciudadanas por ruido y consumo de licor en sectores residenciales.
El decreto clasifica los establecimientos en tres grupos, con venta y consumo de bebidas alcohólicas. Con venta sin consumo (licor solo para llevar) y, sin venta ni consumo de alcohol.
En zonas residenciales, los establecimientos con venta y consumo podrán operar de 11:00 a.m. a 2:00 a.m. de domingo a jueves, y hasta las 4:00 a.m. los viernes, sábados y vísperas de festivo.
Los estancos sin consumo podrán vender desde las 9:00 a.m., manteniendo los mismos horarios de cierre.
Para la zona rosa, las casetas del Juan 23, Raicero y El Cunduy, el horario será de 1:00 p.m. a 2:00 a.m. entre semana y hasta las 4:00 a.m. los fines de semana y festivos.
En las demás zonas no residenciales, la apertura será desde las 11:00 a.m., con cierre a la 1:00 a.m. entre semana y a las 4:00 a.m. los fines de semana.
La medida regirá del 1 de enero al 31 de diciembre de 2026 y será vigilada por la Secretaría de Gobierno y la Policía Nacional. Inicialmente se realizará una etapa de socialización y posteriormente se aplicarán sanciones a quienes incumplan la norma.