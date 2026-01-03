Wingo continuará operando vuelos a Curazao y Aruba pese a tensiones en espacio aéreo Venezolano

ECONOMÍA

Pese a que la situación política y de seguridad en Venezuela ha generado afectaciones en la operación aérea regional durante la madrugada de este 3 de enero, la aerolínea Wingo informó que mantienen activos sus vuelos hacia y desde Curazao y Aruba.

No obstante, la compañía señaló que continúa realizando un monitoreo permanente de la situación de seguridad, en coordinación con autoridades y aeropuertos de destino.

Como medida preventiva, Wingo anunció flexibilidad comercial para los pasajeros con vuelos programados entre el 3 y 4 de enero hacia Curazao y Aruba, quienes podrán realizar cambios de itinerario sin penalidad ni diferencia tarifaria.

La aerolínea indicó que cualquier modificación adicional será comunicada oportunamente a los viajeros.

Paralelamente, el expresidente estadounidense Donald Trump aseguró en una entrevista con Fox News que Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron detenidos tras bombardeos en territorio venezolano y trasladados inicialmente a un buque militar estadounidense, desde donde serían llevados a Nueva York para enfrentar a la justicia.

Según Trump, ambos serán imputados en el Distrito Sur de Nueva York.

Estas declaraciones fueron respaldadas en redes sociales por la fiscal general Pam Bondi, quien recordó que desde 2020 existe una acusación formal contra Maduro por varios cargos, entre ellos conspiración para el narcoterrorismo.