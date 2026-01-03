Tras incursión de EE.UU. a Venezuela, Copa Airlines suspende sus vuelos desde y hacia Maracaibo ( Aerolínea Copa Airlines. Colprensa/Archivo. )

La aerolínea Copa Airlines informó que debido al cierre del Aeropuerto Internacional La Chinita, en Maracaibo, Venezuela, suspenderá temporalmente sus vuelos hacia y desde esta ciudad hasta el martes 6 de enero de 2026.

Con el propósito de brindar alternativas a los pasajeros con vuelos programados hasta la fecha mencionada, Copa Airlines ofrece las siguientes opciones:

Cambio de fecha y/o cambio de origen/destino dentro de la misma región, sin cargos adicionales.

Cancelación del viaje, manteniendo el valor del boleto como crédito para una fecha futura.

Reembolso de boletos no utilizados o parcialmente utilizados. Las solicitudes pueden gestionarse en www.copa.com

La determinación se toma luego de que en las últimas horas Estados Unidos incursionara en Caracas en dónde fue capturado el presidente, Nicolás Maduro en compañía de su esposa Cilia Flórez.

Con al menos 150 helicópteros, agentes de la CIA y un basto armamento estadounidense, el presidente Trump aseguró que Maduro es transladado a Nueva York en donde responderá por delitos relacionados con el narcotráfico y terrorismo.

Wingo continuará operando vuelos a Curazao y Aruba pese a tensiones en espacio aéreo Venezolano

La aerolínea Wingo informó que mantienen activos sus vuelos hacia y desde Curazao y Aruba.

No obstante, la compañía señaló que continúa realizando un monitoreo permanente de la situación de seguridad, en coordinación con autoridades y aeropuertos de destino.

Como medida preventiva, Wingo anunció flexibilidad comercial para los pasajeros con vuelos programados entre el 3 y 4 de enero hacia Curazao y Aruba, quienes podrán realizar cambios de itinerario sin penalidad ni diferencia tarifaria.

La aerolínea indicó que cualquier modificación adicional será comunicada oportunamente a los viajeros.

Paralelamente, el expresidente estadounidense Donald Trump aseguró en una entrevista con Fox News que Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron detenidos tras bombardeos en territorio venezolano y trasladados inicialmente a un buque militar estadounidense, desde donde serían llevados a Nueva York para enfrentar a la justicia.

Según Trump, ambos serán imputados en el Distrito Sur de Nueva York.

Estas declaraciones fueron respaldadas en redes sociales por la fiscal general Pam Bondi, quien recordó que desde 2020 existe una acusación formal contra Maduro por varios cargos, entre ellos conspiración para el narcoterrorismo.