Felicidad venezolana en Neiva tras anuncio de captura de Maduro, según connacionales

Comunidad venezolana en Neiva, anuncia encuentros para la tarde en el Parque de la Música.

La comunidad venezolana residente en el departamento del Huila vive horas de expectativa y emoción tras los recientes acontecimientos políticos registrados en Venezuela, que para muchos de ellos representan una esperanza de cambio luego de años de crisis.

Alexis Cedeño, ciudadano venezolano habitante de Neiva, aseguró en diálogo con Caracol Radio que desde la madrugada los connacionales han estado atentos a la información que llega desde su país, manteniendo contacto permanente con familiares y amigos.

Según Cedeño, los hechos no serían arbitrarios y responderían a intentos previos de negociación que no prosperaron, situación que —afirma— es respaldada por una amplia mayoría de venezolanos tanto dentro como fuera del país.

Aunque muchos mantienen la ilusión de regresar a Venezuela, Cedeño señaló que, por ahora, la prioridad es esperar a que la situación se estabilice, debido a la incertidumbre que se vive en varias regiones, donde incluso se han reportado compras nerviosas y medidas de resguardo por parte de la población.

En el Huila residen más de 12.500 ciudadanos venezolanos, quienes, según el entrevistado, se han sentido bien acogidos por la comunidad huilense. Para la tarde y noche de este viernes, se estarían convocando encuentros en el Parque de la Música de Neiva, con el fin de expresar su respaldo a lo ocurrido y celebrar lo que consideran un hecho histórico para su país.