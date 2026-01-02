Gobierno Nacional anunció venta de sus acciones en Movistar

El Gobierno Nacional aprobó oficialmente el programa para vender la participación accionaria que la Nación tiene en Colombia Telecomunicaciones (Movistar), equivalente al 32,5% de la compañía, según lo establece el Decreto 1481 del 30 de diciembre de 2025.

En total, el Ministerio de Hacienda pondrá en venta 1.108 millones de acciones, que serán ofrecidas inicialmente a un precio fijo de $772,38 pesos por acción, con lo cual el Estado espera recaudar más de $850.000 millones, recursos que podrán destinarse a inversión social y otras prioridades fiscales.

La venta no implica cambio de control en Movistar

De acuerdo con el decreto, no habrán cambios en el control de la empresa, que continuará bajo la influencia indirecta de Telefónica S.A., su accionista mayoritario. El Gobierno aclaró que esta operación no afecta la continuidad ni la calidad en la prestación de los servicios de telecomunicaciones en el país.

Etapas de esta venta

El programa de venta se desarrollará en dos etapas. En la primera, las acciones se ofrecerán exclusivamente a trabajadores, extrabajadores, pensionados, sindicatos y organizaciones solidarias, en cumplimiento de la Ley 226 de 1995, que busca democratizar la propiedad accionaria.

Si en esta fase no se vende la totalidad de los títulos, se avanzará a una segunda etapa, en la que las acciones restantes podrán ser adquiridas por el público en general, incluidos inversionistas nacionales y extranjeros, a través de mecanismos que garanticen transparencia y libre concurrencia.

Esta situación se presenta en medio de la fusión que se realiza entre Movistar y Tigo, decisión que de hecho ya fue autorizada por la Superintendencia de Industria y Comercio.

Movistar y Tigo se unen para conformar una red de acceso móvil en Colombia

La empresa de telefonía Movistar y Tigo confirmaron su unión en una compañía de propiedad común con la creación de una red unificada de acceso móvil que integrará la infraestructura de ambas compañías, la cual se hará cargo de un mayor despliegue de redes que permitirá que ambas empresas sigan operando en competencia.

En ese sentido, la red 3G de Movistar pasará de 5.000 a 8.000 sitios, mientras que en la tecnología 4G pasará de 6.000 a más 10.000 sitios, y de esta forma, ofrecerá una mayor capacidad y velocidad, lo que permite mejorar la experiencia en la navegación, el desempeño de aplicaciones y la calidad de las llamadas de los usuarios.

“Representa todo un hito de conectividad para nosotros y para el país, ya que nos va a permitir llevar nuestra señal 4G a más de 10.000 sitios, ofreciendo mayor capacidad y velocidad a nuestros clientes, mejorar la experiencia en navegación, experiencia en las aplicaciones que se utilizan, y también una mejor calidad en toda la llamada”, indicó el CEO de Movistar, Fabián Hernández.

Esta nueva unión beneficiará a más de 35 millones de usuarios móviles en más de 900 municipios de Colombia, cuya red impulsará la conectividad, el acceso a la información y los servicios digitales, que tienen una gran influencia para mejorar la educación, la atención médica, la inclusión financiera y el emprendimiento de los colombianos.