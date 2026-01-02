Boyacá cerró 2025 con 100 % menos secuestros y más de 25 mil comparendos aplicados

La Policía Nacional entregó un balance positivo en materia de seguridad y convivencia ciudadana durante el año 2025 en el departamento de Boyacá, destacando reducciones significativas en delitos de alto impacto y resultados operativos que permitieron proteger la vida de los ciudadanos, especialmente durante la temporada de fin de año.

“Gracias a Dios no tuvimos afectaciones a la vida, y es así como queremos indicar, mediante esta comunicación, los resultados tan importantes del despliegue que tuvimos dentro de las líneas estratégicas del Plan de Seguridad y Movilidad Una Navidad con Propósito, el cual nos permitió arrojar resultados positivos para la seguridad y la convivencia en nuestro departamento”, señaló la coronel Nelba Gómez, comandante (E)de la Policía de Boyacá.

La oficial explicó que durante todo el 2025 la institución dispuso de todas sus capacidades humanas, técnicas y operativas para acompañar a las familias boyacenses, reforzando la prevención y garantizando la vida durante las festividades de cierre de año.

“La vida es primero. La prevención nos salva vidas”, enfatizó la coronel Gómez, al revelar que en comparación con el año 2024 se logró una reducción del 100 % en el delito de secuestro, una disminución del 18 % en homicidios, con 12 casos menos, así como una reducción del 21 % en el hurto de automotores y del 21 % en el delito de abigeato. Además, no se registraron casos de piratería terrestre ni hurtos a entidades financieras.

En materia operativa, la comandante informó que durante el año se realizaron 2.842 capturas por diferentes delitos, se incautaron 243 armas de fuego y 11.121 armas cortopunzantes, resultados que contribuyeron a garantizar la seguridad en todo el territorio departamental. Asimismo, se aplicaron 26.801 medidas correctivas para prevenir hechos que afectan la convivencia ciudadana.

En cuanto a seguridad vial, la Policía reportó 906 siniestros viales, lo que representa una reducción del 4 % frente al año anterior. “Invitamos a toda la comunidad a conducir con responsabilidad y aplicar las medidas preventivas para evitar pérdidas humanas en nuestras vías”, expresó la coronel Gómez, al indicar que se realizaron 1.920 pruebas de embriaguez, 3.495 inmovilizaciones de vehículos y 18.198 comparendos por infracciones de tránsito.

La comandante también destacó la participación ciudadana a través de las líneas de emergencia.

“Recibimos 125.814 llamadas en la línea 123. Agradecemos a la comunidad por comunicarse de manera oportuna, lo que nos permitió prevenir y atender situaciones de riesgo”, indicó, recordando además la disponibilidad de la línea 167 del GAULA.

Finalmente, resaltó las acciones contra el licor adulterado y el uso ilegal de pólvora.

“Incautamos licor por un valor cercano a los 25 millones de pesos y 595 kilos de pólvora. señaló.

La Policía de Boyacá hizo un llamado a la ciudadanía para mantener la calma, fortalecer la convivencia familiar y evitar hechos de violencia durante los primeros días del año y el Puente de Reyes.

“Seguimos comprometidos con la seguridad del departamento bajo el liderazgo de nuestro comandante, el coronel Fredy Yamid Barbosa Molano, para que los boyacenses vivan estas festividades en paz y tranquilidad”, concluyó la coronel Nelba Gómez.