365 nuevas oportunidades: Coach da tips para empezar el año nuevo con compromiso y decisión
A partir de hoy tenemos 365 nuevas oportunidades de conectar con nosotros mismos para lograr lo que deseamos y sobre todo para aprender a vivir cada una de esas oportunidades con amor, consciencia y felicidad. Sylvia Ramírez, coach de felicidad, liderazgo y marca personal, reflexiona con nosotros sobre la importancia de entrar en un nuevo año con compromiso, decisión y ganas.
En Armonía 01/01/2026
50:48
365 nuevas oportunidades: Coach da tips para empezar el año nuevo con compromiso y decisión. Imagen: GettyImages