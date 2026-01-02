En ArmoníaEn Armonía

Programas

365 nuevas oportunidades: Coach da tips para empezar el año nuevo con compromiso y decisión

A partir de hoy tenemos 365 nuevas oportunidades de conectar con nosotros mismos para lograr lo que deseamos y sobre todo para aprender a vivir cada una de esas oportunidades con amor, consciencia y felicidad. Sylvia Ramírez, coach de felicidad, liderazgo y marca personal, reflexiona con nosotros sobre la importancia de entrar en un nuevo año con compromiso, decisión y ganas.

En Armonía 01/01/2026

En Armonía 01/01/2026

50:48

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

365 nuevas oportunidades: Coach da tips para empezar el año nuevo con compromiso y decisión. Imagen: GettyImages

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad