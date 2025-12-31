Horóscopo del profesor Salomón HOY 31 de diciembre: Debe bañarse con champaña para recibir el año

Las personas nacidas en la fecha de hoy, 31, tienden a ser muy radicales, que les gustan las cosas claras, por tanto, hablan con mucha claridad, dicen lo que sientes y que son muy sinceras. Para ellos, viene un año lleno de retos y desafíos interesantes, pero con esto, también les llegarán muchas bendiciones.

El número del día es el 2377, la recomendación, hacerse un baño con champaña para la prosperidad, el color es el amarillo, y la fruta, la uva.

Horóscopo del día 26 de diciembre

Cáncer (Del 21 de junio al 22 de julio)

Para las personas de este signo, deben derrotar todo lo negativo, así como los miedos y la inseguridad, por tanto, para el otro año debe declarar que su vida estará llena de éxito y de bendiciones. Además, debe dejar atrás todo lo que no se dio o no funciono, pues esto no puede seguir presente en su nuevo año.

Número del día: 7725.

Escorpión (Del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Para las personas nacidas bajo el signo escorpión, se le anuncia un renacimiento que será de gran importancia, y que también llegará con muchos cambios positivos. Por eso, desde el primer día del año, debe despertarse con la disposición de recibir las bendiciones que la vida le tiene preparadas.

Número del día: 0133.

Piscis (20 de febrero al 20 de marzo)

Para las personas del signo piscis, les estará llegando dinero en una cantidad más que suficiente, sin embargo, esto solo será una de las grandes cosas que la vida le tiene preparado, donde resaltará su aspecto financiero. Por esto, debe decretar que el dinero llegará a su vida.

Número del día: 8450.

Aries (21 de marzo al 19 de abril)

Para el signo aries, les llegarán cosas maravillosas, pues la suerte y la provisión divina estarán de su lado, por esto, el día de mañana debe lavarse las manos con azúcar y canela en polvo, pues el año 2026 les traerá grandes cosas.

Número del día: 5804.

Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Para las personas del signo leo, lo primero que deben realizar en su nuevo año, es pedir sabiduría para manejar todas las bendiciones que la vida está por darle. Es importante que sepa administrar todos los proyectos y oportunidades pondrá a su disposición.

Número del día: 7034.

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Para las personas del signo sagitario, el fuego sagrado de Dios les traerá nuevas oportunidades, felicidad y estabilidad. El profesor Salomón le recomienda encender una vela, de cualquier color y con cualquier intención, pues su signo es de fuego y debe mantenerlo encendido. Pues es la luz que lo estará acompañando.

Número del día: 1503.

Tauro (20 de abril al 20 de mayo)

Para las personas nacidas en Tauro, las cartas muestran que contará con todas las herramientas para lograr todas las metas que se proponga. No dude cuando haga las cosas, es muy importante que confíe en usted y en todo el proceso que realice.

Número del día: 7528.

Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)

Mano a la obra, Virgo, tiene una energía única, piense las cosas antes de ejecutar lo que tenga en mente. La claridad es fundamental, ya que tendrá retos en el camino. Nunca deje las cosas a la mitad y cambie todo aquello que no le atribuya. No sea impulsivo, lleve las cosas con calma.

Número del día: 6319.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero)

Para las personas del signo capricornio, desde el comienzo del año serán los reyes y reinas, por tanto, al despertar debe manifestar que logrará cumplir todo lo que se proponga, ya que todo estará puesto para que logre todas sus metas. Además, tenga en cuenta que hay una bendición a su favor, pero debe saber aprovecharla.

Número del día: 2590.

Géminis (21 de mayo al 20 de junio)

Una recomendación grande para este signo, es que manifieste para el 2026 mucha armonía y felicidad, este 2026 será un año inolvidable en el que vivirá grandes experiencias que marcarán su año.

Número del día: 4077.

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)

Libra, decrete que este 2026 será su año para lograr el equilibrio y la estabilidad en su vida. Recuerde que es necesario poseer estas cualidades para tener esa tranquilidad que tanto espera. No se rinda y siga adelante con sus proyectos.

Número del día: 2106.

Acuario (21 de enero al 19 de febrero)

Las cartas muestran que todo está dado para que sea un 2026 de grandes bendiciones. No olvide que es importante que este año, entra a regir una gran energía, decrete: recibo todas las bendiciones que vienen del cielo.

Número del día: 1135.

