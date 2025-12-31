EPM avanza en la segunda etapa para vender su participación accionaria en UNE

Medellín, Antioquia

EPM continúa con el proceso de enajenación de su participación accionaria en UNE EPM Telecomunicaciones, luego de publicar el aviso de inicio de la segunda etapa, cuyo objetivo es la venta de las acciones remanentes que no fueron adjudicadas durante la primera fase del proceso.

Según informó la empresa, en esta segunda etapa podrán participar personas naturales o jurídicas, tanto nacionales como extranjeras, que cumplan con los requisitos establecidos en el Reglamento de la Segunda Etapa, especialmente el proceso de precalificación que inició el 15 de noviembre de 2025 con la publicación del Aviso de Inicio del Proceso de Información y Precalificación y que se extenderá hasta el próximo 7 de enero de 2026.

Durante la primera etapa, que estuvo vigente por dos meses y estuvo dirigida a los destinatarios de condiciones especiales, como trabajadores activos y pensionados, asociaciones de empleados o exempleados, sindicatos, fondos de empleados, fondos de cesantías y pensiones y entidades cooperativas, EPM adjudicó un total de 77 acciones. Una vez verificado el pago correspondiente, la empresa solicitó a UNE la emisión de los títulos accionarios a favor de los adjudicatarios y realizó la inscripción en el libro de accionistas.

EPM precisó que, en caso de no lograr la enajenación total de las acciones durante esta segunda etapa, procederá conforme a lo establecido en el Programa de Enajenación, lo que incluye la activación de etapas subsecuentes, entre ellas el ejercicio del derecho de preferencia contemplado en los estatutos y en el Acuerdo de Accionistas de UNE.

Con el fin de garantizar los principios de amplia publicidad y libre concurrencia previstos en la Ley 226 de 1995, el Aviso de Inicio de la Segunda Etapa fue publicado en dos diarios de circulación nacional. Adicionalmente, la empresa habilitó en su página web institucional un espacio con toda la información relevante del proceso, incluyendo documentos financieros y reglamentarios, para que los interesados puedan realizar sus propios análisis, adelantar la precalificación y presentar propuestas de compra.