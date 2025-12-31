Autoridades descartan supuesto artefacto explosivo del ELN que apareció en vía del Tolima

Tolima

La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, se pronunció sobre un cilindro de gas alusivo al Ejército de Liberación Nacional (ELN) que apareció durante la noche del martes 30 de diciembre en la vía que conecta a los municipios de San Luis y Guamo.

Según la mandataria seccional, la misma noche del martes se desplazaron equipos antiexplosivos y caninos de rastreo para verificar la supuesta amenaza. Sin embargo, se percataron de que el cilindro no tenía explosivos y fue retirado del sitio sin causar ningún daño.

“Verificaron el cilindro sin hallar material explosivo alguno. Esto para la tranquilidad de la gente, porque no se descarta que este hecho haya sido realizado para desviar la atención de las autoridades y poder ejecutar otros actos delictivos”, remarcó la gobernadora Matiz.

En ese sentido, la gobernadora reiteró que el ELN no tiene presencia en el departamento del Tolima con ninguna estructura armada, por lo que podría tratarse de delincuencia común organizada que recurre a este tipo de actos intimidatorios para cometer otro tipo de delitos.

“Quiero aclararle a los tolimenses que en el departamento del Tolima no tenemos presencia, gracias a Dios, del ELN. Esto es de resaltar, pues no cuenta con incidencia armada en el departamento”, señaló la mandataria.

Por su parte, la Alcaldía de San Luis, en un comunicado a la opinión pública, descartó cualquier riesgo relacionado con grupos armados para propios y visitantes.