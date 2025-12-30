Universidad del Tolima abrió convocatoria para elegir a su nuevo rector

Tolima

La Universidad del Tolima, a través del Acuerdo N.° 047 de 2025, expedido el 26 de diciembre de 2025, abrió oficialmente el proceso de elección de rector(a) para el periodo 2026-2030.

Este proceso democrático, en el que participarán la comunidad académica, estudiantes, docentes, graduados y administrativos, se desarrollará en tres fases, que incluyen la postulación de aspirantes, la consulta a la comunidad y la elección ante el Consejo Superior Universitario.

Cronograma general del proceso

Primera fase – consolidación de candidatos:

Publicación de la convocatoria: 29 de diciembre de 2025

Inscripciones de aspirantes ante la Secretaría General: del 19 de enero al 6 de marzo de 2026

Verificación de requisitos: del 7 al 12 de marzo de 2026

Notificación de aspirantes habilitados: 13 de marzo de 2026

Presentación de reclamaciones: del 14 al 16 de marzo de 2026

Respuesta a reclamaciones: 17 y 18 de marzo de 2026

Presentación de aspirantes a la comunidad académica: 19 de marzo de 2026

Exposición de propuestas: del 20 de marzo al 8 de mayo de 2026

Segunda fase – consulta a la comunidad:

Conformación del censo electoral: del 24 de marzo al 8 de mayo de 2026

Consulta virtual a estudiantes (presencial y distancia): 22 y 23 de mayo de 2026

Consulta virtual a profesores y graduados: 22 o 23 de mayo de 2026

Publicación de resultados de la consulta: 26 de mayo de 2026

Tercera fase – presentación, elección y posesión:

Presentación oficial de aspirantes ante el Consejo Superior Universitario: 28 de mayo de 2026

Designación de rector(a) por el Consejo Superior Universitario: 28 de mayo de 2026

Documentos y requisitos

Los interesados podrán acceder a:

El acta de inscripción de aspirantes al proceso.

El formato de tratamiento de datos personales requerido para la postulación.

Estos documentos se encuentran disponibles en la página oficial de convocatorias de la Universidad.

“El proceso fortalece los principios de democracia participativa y transparencia institucional, promoviendo la participación de los distintos estamentos de la Universidad del Tolima en la elección del máximo representante académico y administrativo de la institución para el próximo cuatrienio”, informó la institución de educación superior.

Para más información, puede consultarse la sección de Elecciones Rector en el portal de la Universidad del Tolima o comunicarse con la Secretaría General.