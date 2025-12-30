Universidad del Tolima abrió convocatoria para elegir a su nuevo rector
Desde el próximo 19 de enero se abrirán las inscripciones para quienes deseen aspirar a reemplazar en el cargo al rector saliente Omar Mejía Patiño.
Tolima
La Universidad del Tolima, a través del Acuerdo N.° 047 de 2025, expedido el 26 de diciembre de 2025, abrió oficialmente el proceso de elección de rector(a) para el periodo 2026-2030.
Este proceso democrático, en el que participarán la comunidad académica, estudiantes, docentes, graduados y administrativos, se desarrollará en tres fases, que incluyen la postulación de aspirantes, la consulta a la comunidad y la elección ante el Consejo Superior Universitario.
Cronograma general del proceso
Primera fase – consolidación de candidatos:
- Publicación de la convocatoria: 29 de diciembre de 2025
- Inscripciones de aspirantes ante la Secretaría General: del 19 de enero al 6 de marzo de 2026
- Verificación de requisitos: del 7 al 12 de marzo de 2026
- Notificación de aspirantes habilitados: 13 de marzo de 2026
- Presentación de reclamaciones: del 14 al 16 de marzo de 2026
- Respuesta a reclamaciones: 17 y 18 de marzo de 2026
- Presentación de aspirantes a la comunidad académica: 19 de marzo de 2026
- Exposición de propuestas: del 20 de marzo al 8 de mayo de 2026
Segunda fase – consulta a la comunidad:
- Conformación del censo electoral: del 24 de marzo al 8 de mayo de 2026
- Consulta virtual a estudiantes (presencial y distancia): 22 y 23 de mayo de 2026
- Consulta virtual a profesores y graduados: 22 o 23 de mayo de 2026
- Publicación de resultados de la consulta: 26 de mayo de 2026
Tercera fase – presentación, elección y posesión:
- Presentación oficial de aspirantes ante el Consejo Superior Universitario: 28 de mayo de 2026
- Designación de rector(a) por el Consejo Superior Universitario: 28 de mayo de 2026
Documentos y requisitos
Los interesados podrán acceder a:
- El acta de inscripción de aspirantes al proceso.
- El formato de tratamiento de datos personales requerido para la postulación.
Estos documentos se encuentran disponibles en la página oficial de convocatorias de la Universidad.
“El proceso fortalece los principios de democracia participativa y transparencia institucional, promoviendo la participación de los distintos estamentos de la Universidad del Tolima en la elección del máximo representante académico y administrativo de la institución para el próximo cuatrienio”, informó la institución de educación superior.
Para más información, puede consultarse la sección de Elecciones Rector en el portal de la Universidad del Tolima o comunicarse con la Secretaría General.