“Irresponsable y populista”: reacciones de gremios económicos al aumento del salario mínimo

Salario mínimo: ¿A qué trabajadores NO les aplica el aumento en 2026? Esto dice la ley. Getty Images

Ante el anuncio del gobierno de Gustavo Petro de aumentar el salario mínimo legal vigente para el 2026 en 23,7% , llegando a los $2.000.000 de pesos, los gremios económicos rechazaron esta decisión.

”Decisión anticipada, unilateral y populista”: Fenalco

La Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco ) rechazó contundentemente el aumento del salario mínimo del 23%. Calificó esta decisión de “irresponsable y populista de cara a las elecciones del 2026”.

El presidente de este gremio, Jaime Alberto Cabal, indicó que “la mesa fue una farsa y una burla institucional para el sector productivo del país”, ya que según él, “nunca existió una discusión técnica, real ni una voluntad genuina de concertación ”.

Para el gremio resulta contradictorio que mientras el Gobierno Nacional decreta emergencia económica , también eleve el salario mínimo a más del 23%.

“Las improvisaciones del Gobierno no las paga el Estado, las paga el pueblo con desempleo, informalidad y carestía”, aseguró Cabal.

Precisó que serán las micro y medianas empresas serán las principales afectadas de este aumento, ya que el empleador deberá asumir costos de 3.000.000 de pesos por cada trabajador con su respectivas obligaciones sociales.

“Riesgos para los hogares y la economía colombiana”: Andi

La Asociación Nacional de Industriales (ANDI) afirmó que esta decisión del aumento salarial representa “grandes riesgos para los hogares y la economía colombiana especialmente los relacionados con el efecto sobre la inflación y los precios de múltiples bienes y servicios, el empleo y hasta las finanzas públicas”.

Para el gremio de industriales, la decisión fue tomada de forma unilateral, ya que no fue conversada con los sectoreS económicos del país.