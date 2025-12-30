Gremios del Tolima tildan de “populista” e “irresponsable” el aumento al salario mínimo

Tolima

En un comunicado a la opinión pública, el Comité Intergremial del Tolima mostró su rechazo al aumento del salario mínimo, establecido en un 23,7 % para 2026 por parte del Gobierno nacional.

Según los gremios del Tolima, el incremento es desproporcionado y respondió a intereses políticos antes que técnicos. “Una determinación abiertamente desproporcionada que privilegia intereses políticos sobre criterios técnicos, económicos y de sostenibilidad del empleo”, reza el comunicado.

A su vez, los gremios tolimenses advierten que el aumento impondrá una carga insostenible a los empresarios y comerciantes del departamento, lo que podría generar pérdida de empleo o un incremento de la informalidad.

“En una economía donde las micro, pequeñas y medianas empresas representan cerca del 97 % del tejido empresarial, imponer un ajuste de esta magnitud equivale a poner en riesgo la supervivencia de miles de unidades productivas”, insiste el Comité.

Contrario a lo que sostienen las centrales obreras y el Gobierno, dicho aumento al salario mínimo, desde el punto de vista de los gremios, no aumentará el poder adquisitivo de los tolimenses y colombianos.

“En Colombia, entre 2,5 y 3,7 millones de personas devengan el salario mínimo, según cifras del DANE y el Ministerio de Trabajo (2023–2024), lo que significa que 1 de cada 10 colombianos ocupados recibe este ingreso. En una economía altamente indexada al salario mínimo, esta decisión no solo acelerará el aumento generalizado de precios, sino que erosionará el ingreso real de los hogares y terminará afectando incluso a quienes no reciben este salario”, explica el documento.

Los líderes gremiales del Tolima, como el director regional de Fenalco, Daniel Orjuela, además tildaron de populista el decreto del presidente Gustavo Petro. Orjuela también aseguró que Fenalco hizo bien en levantarse en su momento de la mesa de concertación, por tratarse de una negociación infructuosa desde el principio.

“Es un incremento desproporcionado, una decisión anticipada y unilateral y, como lo hemos dicho desde el principio, una decisión netamente populista. Nosotros desde Fenalco manejamos una posición que rechaza categóricamente esa decisión del presidente de la República, por ser irresponsable y muy lejana a la realidad económica del país”, remarcó Orjuela.

Por último, el representante de los comerciantes en el Tolima advirtió que podría aumentar la informalidad en Ibagué y en el departamento a causa del incremento del salario mínimo.