Es una medida populista: Jorge Iván González, por aumento del salario mínimo
El exdirector del DNP, Jorge Iván González, aseguró que el 12,7% de aumento del salario mínimo es un monto muy desproporcionado.
Jorge Iván González, exdirector del DNP, pasó por los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, y habló sobre el incremento del salario mínimo fijado a un 23,7% para el 2026.
González afirmó que es un aumento excesivo. “Entre economistas hay discusiones válidas del 11,12 y hasta el 13%, pero no hay discusión de un 23%, esto es absolutamente exagerado y tiene consecuencias muy negativas a la economía”.
Siendo así, destacó que lo que pasó en la noche del 29 de diciembre, en medio de la alocución presidencial (anuncio del incremento del salario mínimo), es absolutamente dañino para la economía. “Es un aumento exageradísimo, un monto muy desproporcionado, no tiene sentido”.
Incluso, dijo que desde ese momento del anuncio, las expectativas de inflación cambiaron y van a empezar a subir los precios de todo.
Por último, el exdirector del DNP dijo estar de acuerdo con que este aumento se trata de “una medida populista”.
