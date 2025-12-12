¿Por qué la Financiera de Desarrollo Nacional es clave para la infraestructura en Colombia?

Financiera de Desarrollo Nacional: actor clave en la infraestrctura colombiana. 1. De pie de izquierda a derecha: Enrique Cadena, Vicepresidente de Finanzas Estructuradas, Angela Cáceres, Gerente de Banca de Inversión y Rafael Herz, Vicepresidente de Estructuración y Banca de Inversión. Sentados: Nancy López, Vicepresidente Jurídica y Francisco Lozano, Presidente FDN. | Foto: Cortesía - Financiera de Desarrollo Nacional

La Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) es hoy uno de los actores más determinantes en el desarrollo de infraestructura en Colombia.

Creada en 2013 para fortalecer la capacidad técnica y financiera del Estado, la entidad ha estado detrás de 44 proyectos financiados y 50 estructurados, entre ellos las primeras dos líneas del Metro de Bogotá, el Metro Ligero de Medellín, el Hospital de Bosa y varias autopistas 4G y 5G.

Su papel ha sido tan relevante que, según la entidad, la mayoría de los cierres financieros más complejos del país se han logrado gracias a su participación. En sectores como las concesiones 4G, la FDN representa alrededor del 15% de la deuda, pero su presencia permite sumar el otro 85% proveniente de bancos comerciales y organismos multilaterales, que confían en la solidez técnica con la que la financiera evalúa los proyectos.

Un modelo que moviliza recursos y reduce riesgos

Desde su creación, la FDN ha impulsado esquemas de participación público-privada que permiten que el Estado no asuma la totalidad de los riesgos. Esto ha sido fundamental para lograr que obras de gran escala alcancen el cierre financiero, se ejecuten sin atrasos y generen empleo y dinamización económica en las regiones.

La entidad ha sido pieza clave en proyectos como Troncales del Magdalena 1 y 2, Autopista al Mar, Pacífico 3 y el tercer carril Bogotá–Girardot, infraestructura que hoy ya está en operación. En total, la FDN ha movilizado 90 billones de pesos en financiación para obras que hoy son realidad.

Su rol no solo se limita al financiamiento. El área de estructuración, liderada por un equipo técnico de alto nivel, analiza cada proyecto desde lo técnico, legal, financiero, fiscal y socioambiental. Este proceso permite reducir riesgos y garantizar que la construcción y operación se realicen dentro de los tiempos y costos previstos. Gracias a esto, la entidad se ha convertido en un referente de buenas prácticas para América Latina y la OCDE.

Actualmente, la FDN trabaja en la estructuración de proyectos estratégicos como la Línea 3 del Metro de Bogotá, los cables aéreos de La Calera y Soacha, los trenes de cercanías del Valle del Cauca y de Boyacá, así como grandes proyectos de infraestructura social como el Hospital Universitario de la Universidad Nacional, el nuevo Simón Bolívar y el Multicampus de Kennedy.

Expansión sectorial, más financiación y premios internacionales

Desde 2020, bajo el liderazgo de Francisco Lozano Gamba, la entidad amplió su enfoque más allá de lo vial, apostando por la movilidad urbana, energía, puertos, aeropuertos, educación y salud. Esto se refleja en su cartera, que supera los 8 billones de pesos y que entre 2019 y 2025 ha crecido 3,5 veces.

En 2025, la FDN participó en el cierre financiero del proyecto 5G Buga–Buenaventura, aportando un crédito senior por 290.000 millones de pesos. También financió la totalidad de la deuda senior del proyecto Subestación Renacer en Mocoa, clave para mejorar la confiabilidad de la energía en Putumayo.

Otro hito reciente fue la firma de un crédito por 138,5 millones de dólares con el BID para proyectos de transición energética, entre los que destacan Sol-Kai en La Guajira y el parque solar Puerta de Oro, el más grande del país, capaz de producir más de 700 GWh al año.

A nivel internacional, la FDN ha recibido alrededor de 40 reconocimientos, entre ellos:

Mejor Financiación de Transporte Urbano (LatinFinance) por la Línea 1 del Metro de Bogotá.

Premio a la Excelencia Energética (OLADE) por Puerta de Oro.

GRI Awards Infrastructure Andean por la estructuración de la Línea 2 del Metro de Bogotá.

Estos logros se explican por su naturaleza mixta: el Estado controla el 73,36% de la entidad, pero cuenta con la participación de socios internacionales como IFC, SMBC y CAF, que han aportado estándares globales y buenas prácticas.

Con más de una década de operación, la FDN se ha consolidado como el gran aliado del país para sacar adelante los proyectos que transforman la movilidad, la conectividad, la energía y la infraestructura social.

Su conocimiento especializado ha permitido diseñar nuevas generaciones de concesiones y esquemas de obra pública y, según su dirección, está preparada para apoyar también proyectos locales y regionales: su mensaje es claro —cuando los proyectos están bien estructurados, los recursos sí existen.

