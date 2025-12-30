El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“Buena noticia para 1 de cada 10 colombianos”: precandidato Juan Daniel Oviedo por alza del mínimo

Juan Daniel Oviedo, precandidato presidencial, conversó con La W a propósito del aumento del salario mínimo del 23.7% que anunció el presidente Gustavo Petro para el 2026 en Colombia.

Oviedo aseguró que esa “es una buena noticia para uno de cada 10 colombianos”, pero advirtió que este incremento “corresponde a casi cuatro veces el incremento de la inflación y las ganancias de productividad que tuvo el país a lo largo de este año”.

¿Cuál será el impacto del aumento del salario mínimo en los colombianos?

El precandidato y exdirector del Dane mencionó que esto se reflejará en el crecimiento del poder adquisitivo al inicio del año, pero “empujará a la informalidad” a más personas en el país.

“Ese salario mínimo está concentrado en trabajadores del sector público y de medianas y grandes empresas”, sostuvo.

Finalmente, mencionó que él no hubiera tomado la decisión del alza del 23.7% del salario mínimo.

“Luego de varios incrementos desde los gobiernos Duque y Petro que estuvieron por encima de la inflación, es momento de que el país reconozca un ajuste asociado a la inflación y la productividad”, concluyó.

Escuche la entrevista completa aquí: