Aumentan en un 9 % los fallecidos en accidentes de tránsito en Ibagué

Ibagué

De acuerdo con la dependencia, el 2025 se ha convertido en el año con mayor mortalidad por accidentes de tránsito en la historia reciente de la capital tolimense. La ciudad registra 75 fallecidos en siniestros viales, superando las 69 víctimas contabilizadas en todo el 2024. La preocupación se centra en los motociclistas, el grupo más vulnerable, donde el exceso de velocidad y la falta de precaución están cobrando vidas en cuestión de segundos.

Ante este panorama, la Secretaría ha implementado campañas pedagógicas enfocadas en este actor vial. Entre las iniciativas destacan las “cambiatones” de cascos y estrategias de choque, como la reciente intervención en uno de los centros comerciales más importantes de la ciudad. En dicha actividad, se exhibieron bandejas de medicina legal y ataúdes con espejos para mostrar a los ciudadanos el fatal desenlace de conducir bajo los efectos del alcohol, a alta velocidad o irrespetando las señales de tránsito.

Finalmente, Ricardo Fabián Rodríguez hizo un llamado vehemente a la cultura ciudadana: “Aunque se endurezcan los controles y las sanciones, la reducción de la siniestralidad depende del comportamiento responsable de cada actor vial”. El objetivo de la Administración Municipal es cerrar el año sin más pérdidas humanas, bajo la premisa de que la vida debe prevalecer sobre cualquier afán en la vía.