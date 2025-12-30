Alcaldía decreta suspensión de actividades administrativas para el 31 de diciembre

Ibagué

Mediante el Decreto 0743 del 11 de diciembre de 2025, la Alcaldía Municipal oficializó la suspensión de la jornada laboral y de la atención al público, tanto presencial como virtual, para el próximo miércoles 31 de diciembre. Esta disposición aplica para toda la Administración Central, permitiendo un ajuste en la dinámica operativa de la entidad durante el cierre del año.

En consecuencia, ese día se suspenderán los términos administrativos en los diversos procedimientos que adelanta la Administración. Es importante aclarar que esta pausa es de carácter estrictamente interno y no altera los plazos legales ya establecidos para procesos sancionatorios, disciplinarios o judiciales, los cuales conservarán su vigencia y cumplimiento normativo sin excepciones por esta jornada.

Con el objetivo de no desproteger a la ciudadanía, la Alcaldía precisó que los organismos que operan bajo sistemas de turnos o jornadas especiales continuarán sus labores con normalidad. Entidades como el Cuerpo Oficial de Bomberos, Agentes de Tránsito, la Comisaría Permanente de Familia y la Inspección de Policía mantendrán su operatividad plena para garantizar la seguridad y los servicios de emergencia.

Finalmente, se informó que, aunque las oficinas permanezcan cerradas, los canales tecnológicos de información y comunicación del Municipio seguirán habilitados. Los ciudadanos que deseen radicar peticiones o documentos podrán hacerlo a través de las plataformas digitales oficiales, las cuales funcionarán como puente de comunicación durante toda la jornada de cierre.