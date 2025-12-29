Masglo explicó cómo se hará recolección de esmaltes semipermanentes con ingrediente prohibido

Masglo e imagen de referencia de esmalte de uñas. Fotos: Masglo / Getty Images

Jorge Bohórquez, gerente general de Masglo, pasó por los micrófonos de La W para hablar del retiro del mercado de esmaltes semipermanentes que tiene un ingrediente prohibido por la Comunidad Andina: el TrimethylbenzoylDiphenylphosphine Oxide (TPO).

En contexto: Masglo retira del mercado esmaltes semipermanentes con ingrediente prohibido por la CAN

¿Cómo identificar ingrediente en los esmaltes?

Mencionó que toda la distribución de este producto en sus fábricas quedó suspendida y sus permisos de venta cancelados. Además, señaló que el producto debe tener entre sus ingredientes “TPO”,

“La recomendación es estar pendientes para que etiquetas de productos semipermanentes deban tener en sus etiquetas que es libre de TPO o no tenerlo”, indicó.

Otros productos Masglo

“Lo que tenemos en el mercado es producto de mejores especificaciones, cuando sacamos un producto garantizamos que sea mejor que el que teníamos”, mencionó.

Asimismo, mencionó que Masglo siempre está a la vanguardia, con lo más moderno que hay en la industria química. “Pueden tener la tranquilidad de que los productos son de primera calidad”.

