“Esperamos más ayuda del Gobierno”: Zuleima Rodríguez, madre de soldado secuestrado en Nariño

Montería

En diálogo con La W, Zuleima Rodríguez, madre del soldado cordobés Jeison Javier García Rodríguez, secuestrado el 24 de agosto de 2025 por las disidencias de las Farc en zona rural de Nariño, habló sobre la incertidumbre que hoy tiene su familia por este caso en el que advierte que es poca la información que han obtenido.

“Hasta el momento no hemos tenido mayor información, solamente que fue secuestrado en combate y nos han dicho que el Ejército está haciendo todo lo posible, pero esperamos más ayuda del Gobierno”, señaló.

“Esperamos que se pongan la mano en el corazón. Así como ellos tienen familiares y quieren tener un día especial, nosotros esperamos lo más pronto posible las negociaciones que tengan que hacer para que, no solo mi hijo, sino todos los muchachos que se encuentran en esa condición vuelvan a sus hogares”, concluyó.

Cabe recordar que, el soldado Jeison Javier García Rodríguez, oriundo de Lorica, Córdoba, se encuentra adscrito al Batallón de Despliegue Rápido No. 7 (FUDRA Nariño). El 11 de septiembre de 2025 en su tierra natal se adelantó una manifestación pacífica para exigir su libertad.

El pasado 27 de diciembre se conoció una prueba de supervivencia en la que el uniformado cordobés junto a otros compañeros enviaba mensajes de Navidad y Fin de Año.

“Mi nombre es Jeison Javier García Rodríguez, quiero darle una feliz Navidad a mi familia, quiero decirle a mi mamá que la amo mucho, a mi hija también que la amo de todo corazón, a mi esposa, quiero mandarle un saludito, a mi abuela, a mis dos hermanos y a toda mi familia. Quiero decirle al Estado colombiano que por favor se acuerde de nosotros”, dijo el militar secuestrado.