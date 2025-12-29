Corte de agua impacta a tres comunas de Neiva este 29 de diciembre

Las comunas 1, 2 y 3 de Neiva presentan este lunes 29 de diciembre suspensión temporal del servicio de agua potable, una medida que se extenderá hasta las 2:00 de la tarde, según confirmó Las Ceibas Empresas Públicas.

La interrupción obedece a trabajos de enmalle en la red de acueducto que adelanta una constructora en el condominio Parque Museo, ubicado en el sector Sevilla. De acuerdo con la empresa de servicios públicos, la solicitud para ejecutar estas maniobras cumple con todos los requisitos legales y técnicos establecidos.

Las Ceibas indicó que su equipo técnico realiza seguimiento permanente al desarrollo de las labores, con el fin de garantizar que el servicio sea restablecido de manera inmediata una vez concluyan los trabajos y atender cualquier eventualidad que pueda afectar la normalidad del suministro.

La entidad ofreció disculpas a la comunidad por las molestias ocasionadas e invitó a los usuarios a hacer uso racional del agua mientras se normaliza el servicio.