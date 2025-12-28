Mintransporte anunció instalación de puente metálico en vía Uribe - Ye de Granada

El Ministerio de Transporte anunció esta mañana la instalación de un puente metálico en la vía Uribe- Ye de Granada para recuperar la movilidad en este punto estratégico del Meta.

El pasado 13 de diciembre, esta vía tuvo que ser cerrada por el hundimiento que se presentó en el puente que conectaba a ambos municipios. Tras más de dos semanas de cierre completo, la ministra de Transporte, Maria Fernanda Rojas, anunció la instalación de un puente metálico que buscará recuperar la movilidad de este sector.

¿Cómo será este puente metálico?

Según explicó el ministerio, la solución que se plantea es instalar una estructura metálica de 24,4 metros de longitud y de 4,20 metros de ancho que permitirá recuperar la transitabilidad en este punto clave para la movilidad regional. Además, se anunciaron obras complementarias que buscarán mitigar el impacto de la corriente del caño Mucuya y así garantizar la estabilidad de la vía.

¿Cuáles son las vías alternas?

Según explicó el ministerio, todavía se mantienen cierres totales en un tramo de la vía afectada; por esta razón, recomienda a los usuarios tener en cuenta las rutas alternas habilitadas para garantizar la movilidad en la región, que son: