Ibagué avanza en la recuperación del polideportivo Maracaná y la cancha Marte

Ibagué

Dos de los escenarios deportivos más representativos de Ibagué serán intervenidos en los próximos meses. La Alcaldía anunció la apertura de la licitación que permitirá rehabilitar el polideportivo Maracaná, en la comuna 12, y la cancha Marte, ubicada junto al estadio Manuel Murillo Toro.

El secretario de Infraestructura, Marco Matheus Saavedra, destacó que estas obras hacen parte del compromiso de la administración de la alcaldesa Johana Aranda con el deporte y la ciudadanía. “Son proyectos de gran impacto que devolverán espacios dignos a los ibaguereños”, aseguró el funcionario.

En el polideportivo Maracaná se contempla la recuperación integral de las dos piscinas, la cancha de fútbol, el parque infantil, los senderos, graderías y camerinos, además de la modernización de los equipos de filtración y otros espacios que forman parte del complejo.

La cancha Marte, por su parte, dejará de ser de arena para convertirse en un escenario sintético. El proyecto incluye cerramiento en malla de nylon y de alto impacto, mejoras en la iluminación y obras para el manejo de aguas lluvias, con el fin de garantizar condiciones óptimas para la práctica deportiva.

Con estas intervenciones, la Administración Municipal busca fortalecer la infraestructura deportiva de Ibagué y ofrecer espacios seguros y modernos para la niñez, la juventud y los deportistas de la ciudad, consolidando a la capital tolimense como referente regional en recreación y actividad física.