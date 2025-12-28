Falleció Ricardo ‘Chiqui’ Pereyra a sus 74 años: Perfil del artista de tango argentino

Tras varios días luchando por su vida en urgencias, hoy se confirma la muerte de Ricardo Chiqui Pereyra, una de las voces más reconocidas del tango argentino. Chiqui había sufrido a principios de diciembre un grave accidente doméstico; se cayó por las escaleras.

Después del accidente, fue llevado a urgencias y lo sometieron a procedimientos quirúrgicos en su cabeza, pues el golpe habría sido muy fuerte.

Tras varios días con diagnóstico reservado, su hija confirma el fallecimiento del cantante: “Con todo el dolor del mundo debo comunicarles el fallecimiento de ‘El Chiqui’. El milagro que no llegó, el pronóstico que era predecible, pero aun así no perdíamos la fe”.

Según informa El Clarín, el sábado por la noche habría sufrido algunas complicaciones y su cuadro clínico habría resultado irreversible durante esta madrugada.

Pereyra y canciones más conocidas de Ricardo Chiqui Pereira

El Chiqui nació el 26 de junio de 1951 en la Patagonia, en la ciudad de General Roca, en el Alto Valle de la provincia de Río Negro, Argentina. Su revelación como artista fue en 1978 en el programa Grandes Valores del Tango. Según explica el Gobierno argentino, desde entonces mantuvo una prolífica carrera artística que lo llevó a grabar más de una docena de discos con grandes orquestas.

Además, participó en distintas producciones cinematográficas, entre ellas Buenos Aires Tango, y recibió el prestigioso Premio Santos Vega en 2007.

Algunas de las canciones más famosas son Cuesta abajo, Que me van a hablar de amor y Yira Yira: