Descubren el cuerpo sin vida de una mujer con signos de violencia en zona rural de Ibagué

Ibagué

En la vereda Carrizales, a orillas de la quebrada Chembe, en zona rural al norte de Ibagué, fue hallado en las últimas horas el cuerpo sin vida de una mujer aún sin identificar. El hallazgo generó conmoción entre los habitantes del sector, quienes alertaron de inmediato a las autoridades.

De acuerdo con los primeros reportes oficiales, la víctima presentaba heridas compatibles con arma blanca. El cadáver apareció en la parte baja del afluente, lo que abre la hipótesis de que pudo haber sido arrojado desde un punto más alto del terreno, circunstancia que será analizada por los investigadores.

La Policía Metropolitana llegó al sitio tras recibir la denuncia de la comunidad, acordonó el área y activó los protocolos judiciales. Posteriormente, la Policía Judicial realizó la inspección técnica y el levantamiento del cuerpo, mientras la Fiscalía asumió la investigación para esclarecer las circunstancias del hecho.

El caso se encuentra en etapa preliminar y las autoridades han señalado que solo se divulgarán detalles confirmados oficialmente. Además, hicieron un llamado a la ciudadanía para que aporte información que pueda resultar clave en el proceso investigativo, garantizando absoluta reserva y protección a quienes decidan colaborar.

La Policía y la Fiscalía reiteraron su compromiso de avanzar en las indagaciones para identificar a la víctima y establecer quiénes estarían detrás de este crimen. Al mismo tiempo, se reforzaron los operativos de seguridad en la zona rural de Ibagué, con el objetivo de brindar tranquilidad a los habitantes y prevenir nuevos hechos violentos.