Capturan en Melgar a hombre señalado de hurtar a dos turistas bogotanos con arma de fuego

Tolima

En las últimas horas, miembros de la Policía en el municipio de Melgar lograron la captura de un hombre de 31 años señalado de participar en un asalto contra dos turistas provenientes de Bogotá. El hecho se registró en el barrio La María, donde dos sujetos en motocicleta habrían intimidado a las víctimas con un arma de fuego para despojarlas de dinero, celulares de alta gama y un morral.

La alerta de la comunidad permitió que las autoridades activaran un plan candado, estrategia que facilitó la interceptación de uno de los presuntos responsables a pocos metros del lugar. Su cómplice, sin embargo, logró escapar por una zona boscosa. En el procedimiento se incautó una pistola traumática con proveedor y munición, además de los objetos robados y la motocicleta utilizada en el delito.

El capturado fue puesto a disposición de la Fiscalía 43 Local de Melgar por los delitos de hurto y porte ilegal de armas, mientras un juez de control de garantías define su situación jurídica. Según el reporte oficial, el hombre registra antecedentes por tráfico de estupefacientes, lo que refuerza la hipótesis de su vinculación con actividades delictivas en la región.

Las autoridades confirmaron que los operativos de seguridad continúan en distintos puntos del departamento, con el objetivo de prevenir delitos de alto impacto y garantizar la tranquilidad de residentes y visitantes. La Policía enfatizó que estas acciones se intensifican en zonas de alta afluencia turística, buscando proteger a quienes llegan al Tolima en temporada de vacaciones.