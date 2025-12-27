PAE en Ibagué recibió $675.000 millones en 2025

Ibagué

El Programa de Alimentación Escolar (PAE) se consolidó en 2025 como una de las principales estrategias para garantizar la permanencia y el bienestar de los estudiantes en las instituciones educativas oficiales de la ciudad. A lo largo del año, se entregaron 5’423.702 complementos alimenticios, sin fallar un solo día del calendario escolar.

Según la Secretaría de Educación, 37.522 estudiantes recibieron diariamente este apoyo, considerado fundamental para su desarrollo y aprendizaje. “Gracias a esta gestión continua y responsable, los niños y jóvenes recibieron un respaldo que les permitió permanecer en las aulas”, afirmó Diego Fernando Guzmán, secretario de Educación.

La Administración Municipal destinó $675.000 millones para la dotación de equipos, menaje, utensilios y mobiliario de cocinas y comedores escolares, mejorando las condiciones en las sedes educativas y garantizando espacios adecuados para la preparación y consumo de los alimentos.

Además, se transformó el servicio en 10 sedes educativas, priorizando la entrega de complementos calientes, opción que ha tenido gran aceptación entre los estudiantes.

Ibagué también fue pionera en la lucha contra la desnutrición infantil con la estrategia PAE Forte, desarrollada en alianza con el sector privado. En este caso, la compañía Abbott apoyó la entrega de un complemento nutricional especializado en cuatro instituciones de la comuna 8.

Finalmente, el Gobierno Local anunció que ya adelanta las gestiones necesarias para que la distribución de los complementos alimenticios comience desde el primer día del calendario escolar 2026.