Un menor de 17 años fue asesinado al intervenir en una pelea doméstica en Bello

Bello- Antioquia

Una riña en una vivienda en medio del consumo de licor dejó un joven muerto en el municipio de Bello, norte del Valle de Aburrá, y una persona indiciada señalada de cometer el crimen.

Según el reporte de las autoridades que atendieron el caso, dos parejas estaban consumiendo licor en una zona que conduce a varias viviendas en el barrio París, cuando una de las parejas comenzó una riña y el hombre agredió a su pareja sentimental. Ante esta situación, el hoy fallecido de 17 años, identificado como Juan David Sánchez Pérez, quiso intervenir para evitar las agresiones y terminó recibiéndolas. Fue atacado con arma cortopunzante que le causó la muerte.

El agresor que huyó del lugar es buscado por las autoridades; tiene antecedentes por el delito de violencia intrafamiliar.