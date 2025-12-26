Un menor de 17 años fue asesinado al intervenir en una pelea doméstica en Bello
La víctima fue identificada como Juan David Sánchez Pérez, fallecido por heridas con arma de fuego durante un consumo de licor.
Bello- Antioquia
Una riña en una vivienda en medio del consumo de licor dejó un joven muerto en el municipio de Bello, norte del Valle de Aburrá, y una persona indiciada señalada de cometer el crimen.
Según el reporte de las autoridades que atendieron el caso, dos parejas estaban consumiendo licor en una zona que conduce a varias viviendas en el barrio París, cuando una de las parejas comenzó una riña y el hombre agredió a su pareja sentimental. Ante esta situación, el hoy fallecido de 17 años, identificado como Juan David Sánchez Pérez, quiso intervenir para evitar las agresiones y terminó recibiéndolas. Fue atacado con arma cortopunzante que le causó la muerte.
El agresor que huyó del lugar es buscado por las autoridades; tiene antecedentes por el delito de violencia intrafamiliar.