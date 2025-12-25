Veolia realizó operativo especial de limpieza tras celebración de Navidad

Veolia Aseo Cartagena, comprometida con la sostenibilidad ambiental y la descontaminación de las vías principales y secundarias de la ciudad, intensifica sus acciones para garantizar que parques, áreas públicas, zonas verdes y el sector comercial se mantengan limpios y en armonía con el medio ambiente, especialmente durante las celebraciones decembrinas.

En esta gran jornada de limpieza integral se intervinieron las avenidas Crisanto Luque, Bosque y Pedro de Heredia, así como vías secundarias, mediante actividades de recolección de inservibles y residuos mixtos, recuperación de puntos de acumulación de residuos, y mantenimiento de zonas verdes y separadores viales. Estas acciones impactaron directamente 86 barrios e indirectamente 164 más, beneficiando aproximadamente a 178.000 habitantes.

Resultados destacados:

34 toneladas de residuos recolectados.

5 jornadas de sensibilización dentro del programa de educación ambiental.

6 puntos críticos de acumulación recuperados, limpiados y embellecidos.

61 colaboradores comprometidos participaron activamente en la jornada.

Equipos desplegados: compactador de 25 yardas, ampliroll, minicargadores, volquetas y maquinaria especializada para el embellecimiento de zonas verdes.

La intervención también incluyó la limpieza integral de la zona externa de la Plaza Mayorista y Minorista de Bazurto, a la altura de San Andresito. Gracias al trabajo dedicado de nuestros operarios y el uso de equipos especializados, se garantizó que estos espacios fundamentales para la ciudad permanezcan limpios y libres de residuos durante la temporada festiva.

Reafirmamos nuestro compromiso con la limpieza integral de las avenidas y comunidades de Cartagena, para que residentes y visitantes disfruten de una ciudad limpia y reluciente en esta época decembrina, aportando a la sostenibilidad ambiental y contribuyendo activamente a la Transformación Ecológica.