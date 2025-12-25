Turbaco sorprendió a los turistas con sus alumbrados y novenas lideradas por niños

El fervor y la alegría de la Navidad no solo se viven en Cartagena, que cada año sorprende con sus alumbrados, también lo hacen ahora otros municipios del departamento de Bolívar, como es el caso de Turbaco, en donde la plaza principal se ha convertido en el corazón de la celebración navideña que cuenta con un gran pesebre y donde los niños son los protagonistas.

Durante nueve días, los más pequeños acompañados por sus padres participan en la tradicional novena de Navidad, fortaleciendo la fe y la unión comunitaria

Este municipio celebra la Navidad con esperanza y alegría, compartiendo tradición y fraternidad en cada oración.

A la tradicional celebración decembrina se unieron las secretarías y dependencias de la Alcaldía municipal y la Asociación Nacional de Alumbrado Público y Ciudades Inteligentes de Colombia- ANAP, para compartir con los niños meriendas y un momento de alegría y gozo en medio de la tradicional Novena.

La alcaldesa Claudia Espinosa destacó que esta fue una manera de unir a los turbaqueros en torno a los buenos deseos y el anhelo para la construcción, entre todos, de un mejor futuro para las nuevas generaciones.

“Si todos nos unimos con nuestros buenos propósitos y deseos, lo más seguro es que Turbaco se transforme en el municipio que todos queremos para nuestros hijos”, puntualizó.