Récord en el Puerto de Cartagena con la movilización de 4 millones de contenedores en 2025

El Grupo Puerto de Cartagena alcanzó un hito sin precedentes en la historia portuaria del país y de la región al movilizar, por primera vez en un mismo año, 4 millones de contenedores (TEU). El contenedor número 4.000.000 fue operado el 25 de diciembre de 2025 en sus terminales, marcando un récord histórico tras 32 años de operaciones.

Este logro no solo representa un récord para una terminal colombiana, sino también para América Latina y el Caribe. De acuerdo con estudios de la CEPAL, el Grupo Puerto de Cartagena se consolida como la empresa portuaria con mayor movimiento de contenedores en la región, reafirmando su papel estratégico en el comercio exterior y en las cadenas logísticas globales.

El resultado es reflejo del crecimiento sostenido de la organización, de una visión de largo plazo y del trabajo extraordinario de más de 1.100 colaboradores, que hacen posible cada operación con altos estándares de eficiencia, seguridad e innovación.

La solidez operativa del Grupo Puerto de Cartagena también se ve respaldada por su desempeño a nivel internacional. En 2024, fue reconocido como el tercer puerto más eficiente del mundo y el primero del continente americano, según el Índice de Desempeño de Puertos de Contenedores del Banco Mundial y Standard & Poor’s. Además, es el puerto número uno para las exportaciones de contenedores colombianas.

Durante el año, se atendieron más de 3.500 portacontenedores y 477.316 camiones externos.

Resultados que impactan positivamente al entorno

El impacto del Grupo Puerto de Cartagena va más allá de la operación portuaria. A través de la Fundación Puerto de Cartagena, en sus 20 años de trayectoria, más de 165.000 personas han sido beneficiadas mediante programas de transformación social. En paralelo, la Terminal de Cruceros recibió más de 313.533 pasajeros, fortaleciendo el turismo y la economía local.

Igualmente, sus terminales han sido reconocidas por Great Place to Work Intitute en 14 ocasiones dentro del listado de las mejores empresas para trabajar en Colombia, Latam y para las mujeres.

A lo largo de su historia, el Grupo ha sido 10 veces galardonado por la Caribbean Shipping Association como el mejor puerto del Gran Caribe, es reconocido como el puerto mejor conectado de Latinoamérica según la UNCTAD, y cuenta con certificaciones como puerto sostenible para la industria de cruceros otorgada por la OEA. Todo ello, en coherencia con su compromiso permanente con la eficiencia energética y la reducción de la huella de carbono.

Con este récord de 4 millones de contenedores movilizados en un año, el Grupo Puerto de Cartagena se consolida como un referente logístico de clase mundial y como orgullo de Colombia, demostrando que la eficiencia, la gente y la visión estratégica arrojan grandes resultados.