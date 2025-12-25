La Nochebuena llegó al asilo Nuestra Señora de La Candelaria en Magangué

La Nochebuena suele oler a hogar, a mesa compartida y a voces que se buscan. Pero para muchos adultos mayores del Asilo Nuestra Señora de La Candelaria, en Magangué, la Navidad había llegado otras veces en silencio. Este año fue diferente.

En el marco de la estrategia Navidad con Propósito, la Policía Nacional de Colombia decidió tocar esa puerta donde viven los abuelos que el tiempo y la vida fueron dejando atrás. El asilo, acompañado por la Arquidiócesis de Magangué, las monjas que los cuidan con paciencia infinita y el sacerdote del recinto, fue escenario de una jornada que no llevó uniformes fríos, sino manos abiertas y corazones dispuestos a escuchar.

Hubo una cena sencilla pero cargada de sentido, regalos envueltos con cariño, música que despertó recuerdos dormidos y bailes tímidos que poco a poco se volvieron sonrisas. Algunos rieron fuerte; otros lloraron bajito. En medio de la celebración, un adulto mayor se acercó a un uniformado y, con la voz quebrada, confesó que estaba solo, que su hijo ya no volvía. Ese momento, breve y profundo, recordó que la Navidad también duele… y que acompañar es una forma de sanar.

“El mayor regalo que podemos dar esta Navidad es nuestra presencia. Escuchar a nuestros abuelos, mirarlos a los ojos y decirles que no están solos también es servir a la patria”, manifestó el coronel Alejandro Reyes Ramírez, comandante del Departamento de Policía Bolívar.

Para muchos de los abuelos, esa visita fue más que una actividad institucional: fue un reencuentro con la esperanza. Algunos tomaron la mano del uniformado sin decir palabra; otros contaron historias de su juventud, de hijos lejanos y de navidades que aún guardan en la memoria. En cada relato hubo nostalgia, pero también alivio, porque alguien se quedó a escuchar hasta el final.

Mientras avanzaba la tarde, el asilo se llenó de una calma distinta. Las luces, los villancicos y las risas dejaron una huella que no se apaga con el paso de las horas. Fue la certeza de que todavía hay gestos capaces de iluminar la soledad y de que la Navidad cobra verdadero sentido cuando se comparte con quienes más la necesitan.

La actividad no fue solo una visita. Fue un abrazo colectivo, un mensaje de dignidad y una promesa silenciosa: la Policía Nacional también está para cuidar a quienes ya caminaron toda una vida. Porque la seguridad empieza cuando alguien se siente visto, escuchado y amado.