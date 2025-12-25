IPCC logra certificación histórica para dignificar a los artistas y proteger el patrimonio cultural

El Teatro Adolfo Mejía fue el escenario para la certificación de dos procesos estratégicos liderados por la Alcaldía de Cartagena a través del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC), orientados a la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial y al fortalecimiento del ejercicio artístico en el espacio público del Centro Histórico.

Durante la jornada, se realizó la certificación del proceso de Caracterización de los Artistas del Centro Histórico de Cartagena, una iniciativa que busca fortalecer la labor artística en este sector de la ciudad mediante la identificación, organización, desarrollo de capacidades y empoderamiento económico de sus artistas, con el fin de dignificar su ejercicio y contribuir al desarrollo económico y cultural del Distrito.

En este espacio, 216 artistas recibieron sus certificados de participación, como reconocimiento al proceso formativo y de caracterización. El IPCC informó que, en los próximos días, se realizará de manera progresiva la entrega de los carnets y chalecos distintivos que identificarán a los artistas caracterizados del Centro Histórico.

“Este proceso permitirá contar con información actualizada y detallada sobre quienes desarrollan su labor artística en el espacio público, facilitando la formulación de políticas públicas, programas de acompañamiento y acciones orientadas a la dignificación del ejercicio artístico, reconociendo su aporte a la identidad, el patrimonio y la economía cultural de Cartagena”, afirmó Lucy Espinosa Díaz, directora del IPCC.

De manera complementaria, el IPCC avanza actualmente en la creación del Portal de Registro de Artistas del Centro Histórico de Cartagena, una herramienta estratégica que funcionará como repositorio digital, permitirá la georreferenciación de los artistas y fortalecerá los procesos de gestión y acompañamiento institucional al sector cultural.

Guardianes de Ángeles Somos

También en el Teatro Adolfo Mejía, se certificó a 40 ciudadanos y ciudadanas que culminaron con éxito la segunda versión del diplomado “Guardianes de Ángeles Somos”, un proceso formativo orientado a la protección, preservación y salvaguardia de la manifestación cultural Ángeles Somos, recientemente declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación.

“En Cartagena estamos pasando del discurso a la acción. Hoy reconocemos a quienes cuidan nuestras tradiciones, como Ángeles Somos, y a quienes sostienen el arte en el espacio público del Centro Histórico. Estos procesos son parte de una política clara: valorar el talento local”, señaló Dumek Turbay Paz, alcalde de Cartagena.

Este diplomado fue desarrollado gracias al trabajo articulado entre el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, el Observatorio de Infancia y Adolescencia de Cartagena, la Alcaldía Mayor de Cartagena a través del IPCC y la Universidad de Cartagena. Su metodología se centra en el fortalecimiento de la identidad cultural, el sentido de pertenencia y la transmisión intergeneracional de esta tradición, ahora incluida en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación (LRPCI).