Ejército Nacional impulsa la autonomía económica de las mujeres en Santa Rosa del Sur

El proyecto se ejecutó de manera articulada entre el programa Fe en Colombia del Batallón de Apoyo de Acción Integral y Desarrollo N.º1 en apoyo a la Primera División, con el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), entidad que apoyó la entrega de insumos agrícolas, y con la Fundación MINUCAM, responsable del acompañamiento y la formación técnica, lo que permitió consolidar un proceso integral enfocado en la sostenibilidad y el fortalecimiento de las capacidades locales.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Durante la actividad de cierre, se realizó la entrega de cinco huertas caseras completamente implementadas y en producción, así como la dotación del 100 % de kits de insumos y herramientas agrícolas a las mujeres beneficiarias, garantizando la continuidad de los procesos productivos en sus hogares.

En el componente formativo, las participantes culminaron tres capacitaciones técnicas en elaboración de biol, producción de abonos orgánicos y manejo agroecológico de cultivos, logrando una producción acumulada de 200 litros de biol, insumo utilizado para el fortalecimiento de las huertas y la mejora de la productividad agrícola.

Esta iniciativa contribuye al fortalecimiento de la economía familiar, promueve prácticas agrícolas responsables con el medio ambiente y genera oportunidades de desarrollo para las mujeres rurales del territorio.

Con este tipo de proyectos, el Ejército Nacional a través del programa Fe en Colombia, reafirma su compromiso con el trabajo cercano a las comunidades y la consolidación de condiciones que aporten al bienestar y la estabilidad en el sur de Bolívar.