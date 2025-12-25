Conozca los horarios para visitar el Parque Centenario y el Espíritu del Manglar

Con la mejor oferta para la práctica del deporte y la recreación, zonas verdes para recorrer en familia, 29 módulos para adquirir los mejores títulos de la literatura universal y una hermosa fuente seca de colores, entre otros atractivos y diversas actividades, el Parque Centenario se consolida como el plan perfecto en esta temporada de vacaciones.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Tenga en cuenta que, tras la renovación de cada uno de sus espacios y la transformación completa se su iluminación, el Parque Centenario estará abierto, con acceso gratuito para cartageneros y visitantes, en horario de 10:00 de la mañana hasta 10:00 de la noche.

Cartagena, que, como principal destino turístico del país, ha proyectado la llegada de 1.6 millones de pasajeros, desde el pasado 19 de diciembre hasta el 19 de enero de 2026, extiende una invitación a través de la Alcaldía Mayor a disfrutar este espacio en familia, promoviendo su cuidado con respeto y mucha cultura ciudadana, con la correcta disposición de basuras en las canecas habilitadas y respetando la fauna silvestre que ya comienza a retornar al que ha sido su mejor hogar.

Para los visitantes, por primera vez, a través de la Secretaría de Turismo, el Parque Centenario dispone un Centro de Atención al Turista (CAT), dotado con red wifi gratuita para hacer llamadas de urgencia, además de una pantalla con acceso a la plataforma Visit Cartagena, con información sobre planes y recomendaciones para disfrutar de la estancia en la ciudad.

Por su parte, el Parque Espíritu del Manglar, otro de los escenarios más queridos por los cartageneros y visitantes, con su variada agenda cultural y recreativa, puede disfrutarse en familia en horario de 3:00 p.m. a 9:00 p.m.

Zonas verdes, juegos lúdicos, videojuegos, deportes y rutas ecológicas, entre otras actividades, hacen parte de la oferta gratuita que ofrece el Parque Espíritu del Manglar.