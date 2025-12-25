Cero homicidios durante la celebración de Navidad en el departamento de Bolívar

En el marco del Plan Navidad, Navidad con Propósito, la Policía Nacional de Colombia entregó un balance altamente positivo durante la celebración de la Nochebuena en el departamento de Bolívar, destacándose la protección de la vida, la reducción del homicidio y el fortalecimiento de la convivencia ciudadana.

De acuerdo con el reporte oficial, entre las 7:00 de la noche del 24 de diciembre y las 7:00 de la mañana del 25, no se registraron homicidios en el departamento. Para la misma fecha del año anterior se reportó un caso, lo que representa una reducción del 100 % en este delito.

Asimismo, gracias al trabajo preventivo y de atención oportuna de la Patrulla Púrpura, no se presentaron casos de violencia intrafamiliar, alcanzando también una reducción del 100 % frente al año anterior. De igual manera, no se registraron niños, niñas ni adolescentes con quemaduras por pólvora, resultado de las campañas de prevención y control adelantadas durante esta temporada.

Durante la jornada, la línea de emergencia 123 recibió más de 35 llamadas, lo que generó 37 desplazamientos policiales para atender riñas, conflictos de convivencia y casos de exceso de ruido, permitiendo una mediación oportuna y evitando hechos de mayor gravedad.

En los operativos realizados, se incautaron cuatro kilos de pólvora y 215 botellas de licor adulterado, además de imponer 25 comparendos por comportamientos contrarios a la convivencia.

En materia de movilidad, entre el 24 y el 25 de diciembre se movilizaron por las vías del departamento 49.628 vehículos, lo que representa un incremento del 7 % frente al año anterior. Aunque se registraron dos siniestros viales, con cuatro personas lesionadas y una fallecida, se evidenció una reducción del 33 % en los accidentes de tránsito en comparación con el mismo periodo de 2024. Durante los controles viales se impusieron 62 comparendos y se inmovilizaron 19 vehículos.

“Estos resultados reflejan el compromiso de nuestros hombres y mujeres policías, así como el trabajo articulado con las Fuerzas Militares y las autoridades locales. Seguimos trabajando con un solo propósito: proteger la vida y garantizar que las familias bolivarenses celebren de manera segura y en convivencia”, señaló el Alejandro Reyes Ramírez, comandante del Departamento de Policía Bolívar.

La Policía Nacional reiteró su compromiso de continuar desarrollando acciones preventivas, operativas y comunitarias durante la temporada decembrina, invitando a la ciudadanía a celebrar con responsabilidad y a denunciar cualquier hecho que afecte la seguridad y la convivencia.