Bolívar: vías despejadas y baja accidentalidad durante Navidad

En el marco del Plan Navidad con Propósito, la Policía Nacional de Colombia, a través de la Seccional de Tránsito y Transporte Bolívar, entregó un balance positivo de movilidad y seguridad vial durante los días 23 y 24 de diciembre de 2025.

De acuerdo con el reporte oficial, 49.688 vehículos se movilizaron por las principales vías del departamento, registrándose un incremento del 7 % en el flujo vehicular en comparación con el mismo periodo del año anterior. Del total, 24.374 vehículos ingresaron y 25.314 salieron del territorio bolivarense.

En materia de siniestralidad vial, las cifras reflejan una reducción del 33 % en los accidentes de tránsito, pasando de tres siniestros en 2024 a dos en 2025. Asimismo, se reportaron cuatro personas lesionadas y un fallecido, manteniendo una tendencia a la baja gracias a los controles y acciones preventivas desplegadas en las vías nacionales.

Como parte del componente preventivo, la Seccional de Tránsito y Transporte desarrolló siete áreas de prevención, con 14 actividades pedagógicas, impactando a 294 actores viales, mediante campañas de sensibilización orientadas al respeto de las normas de tránsito y la conducción responsable.

En cuanto a la aplicación de la norma, se impusieron 62 comparendos, principalmente por infracciones relacionadas con la revisión técnico-mecánica, SOAT, licencias de conducción y transporte informal, además de la inmovilización de 19 vehículos.

El coronel Alejandro Reyes Ramírez, comandante del Departamento de Policía Bolívar, destacó el compromiso institucional durante la temporada decembrina: “Estos resultados reflejan el trabajo articulado de nuestros uniformados y la responsabilidad de los ciudadanos. Nuestro principal objetivo es proteger la vida en las vías y seguir fortaleciendo la cultura de la prevención, especialmente en fechas de alta movilidad como la Navidad.”