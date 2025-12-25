Bioger llevó jornadas de alegría y solidaridad a comunidades de Bolívar

Bioger continúa consolidando su compromiso con el bienestar social y el fortalecimiento comunitario, convencida del poder de compartir y de construir sonrisas que transforman realidades. En el marco de esta labor, la empresa vivió una emotiva jornada de entrega de regalos y apoyo comunitario en Cartagena, exactamente en las comunidades de La Concordia, Bajo del Tigre y Pasacaballos, donde la alegría fue la gran protagonista.

Durante esta actividad, 240 niños y niñas fueron beneficiados con obsequios, refrigerios y espacios de integración llenos de juegos, risas y animación recreativa, que convirtieron la jornada en un momento de unión, esperanza y felicidad para las familias participantes. Más allá de los regalos, la iniciativa buscó generar experiencias significativas que fortalecieran los lazos comunitarios y sembraran mensajes de solidaridad y cercanía.

Como parte integral de esta acción social, Bioger también brindó apoyo a emprendimientos locales, vinculándolos a la actividad y contribuyendo así al dinamismo económico de las comunidades, en coherencia con su visión de desarrollo sostenible e inclusivo.

Estas acciones se suman a un impacto de mayor alcance liderado desde la sede principal de Bioger, desde donde se logró la entrega de más de 2.500 regalos en distintos municipios del departamento de Bolívar, entre ellos Turbaco, Turbana, Arjona, San Estanislao de Kostka, Villanueva y Santa Catalina, entre otros, ampliando el alcance de esta iniciativa solidaria.

Con este tipo de jornadas, Bioger ratifica que su responsabilidad social va más allá de una fecha o una actividad puntual: es un compromiso permanente con las comunidades, la niñez y el desarrollo integral de los territorios donde hace presencia, apostándole a un futuro más justo, humano y solidario.