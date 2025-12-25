Ataque a bala en cena de Navidad dejó un muerto y a un niño de 7 años herido en Arroz Barato

Una reunión familiar para celebrar la Nochebuena en el barrio Arroz Barato, suroccidente de Cartagena, terminó en una masacre frustrada. John Jairo Angulo Arnedo, un albañil de 40 años, fue asesinado a tiros en medio de una violenta riña que también dejó como víctimas colaterales a una mujer de 23 años y a un menor de tan solo 7 años.

El ataque ocurrió a las 9:50 p. m. en el sector de la invasión 27 de Octubre. Según el reporte oficial, un hombre de nacionalidad extranjera desenfundó un arma de fuego y disparó indiscriminadamente contra Angulo tras una fuerte discusión. Mientras el albañil caía mortalmente herido, los proyectiles alcanzaron a la mujer y al niño en sus extremidades inferiores; por fortuna, ambos se encuentran fuera de peligro en un centro asistencial.

La Policía Metropolitana reaccionó de inmediato y logró la captura del presunto agresor, un hombre de 32 años que ya fue puesto a disposición de la Fiscalía. Sobre la víctima mortal, las autoridades revelaron que presentaba seis anotaciones judiciales, cuatro de ellas por violencia intrafamiliar entre 2019 y 2024, además de cargos por narcotráfico y daño en bien ajeno.