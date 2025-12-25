Amigo mató a puñaladas a su compañero de tragos en el barrio Nelson Mandela

Lo que comenzó como una invitación cordial para celebrar la Nochebuena terminó en una tragedia que hoy enluta al sector Nueva Colombia del barrio Nelson Mandela. Jorge Eliécer Pérez Sandoval, un reciclador cartagenero de 39 años, perdió la vida a manos de quien, hasta hacía pocas horas, era su compañero de brindis.

Testigos relataron que la pareja de amigos departía tranquilamente entre cervezas y risas; sin embargo, al llegar la madrugada de este 25 de diciembre, el ambiente se tornó hostil. Un cruce de palabras subió de tono rápidamente hasta llegar a los empujones y, finalmente, a un enfrentamiento violento.

El reloj marcaba las 4:00 a. m. cuando la intolerancia detonó el desenlace fatal. En medio de la riña, el victimario desenfundó un arma blanca y atacó con sevicia a Pérez Sandoval, causándole heridas mortales que le quitaron la vida de manera instantánea en plena vía pública.

La Policía Metropolitana de Cartagena confirmó que, pese al despliegue de seguridad en la zona, la riña se produjo de forma repentina. El CTI de la Fiscalía General de la Nación realizó la inspección técnica del cadáver, mientras las autoridades recopilan testimonios para judicializar al responsable, quien ya está plenamente identificado por la comunidad.