Alianza público-privada fortalece la innovación y el emprendimiento en Cartagena

En una apuesta estratégica por el fortalecimiento de la _innovación, el emprendimiento y la competitividad del territorio_, la Cámara de Comercio de Cartagena, formalizó la vinculación de la Secretaría de Hacienda Distrital a Econova Caribe, su _Centro de Innovación, Emprendimiento y Tecnologías_, en el marco del proyecto Rumbo Cartagena, con el fin de impulsar el desarrollo de iniciativas de alto impacto económico y social.

El acto se llevó a cabo en las instalaciones de Econova Caribe y reunió a representantes de la Alcaldía de Cartagena, la Secretaría de Hacienda Distrital, aliados estratégicos, academia, gremios y actores del ecosistema innovador de la ciudad. Durante la jornada se socializaron los beneficios del Centro de innovación, realizando la entrega simbólica de las llaves y presentando la oferta de capacidades, tecnologías y alianzas que hacen de Econova Caribe un nodo estratégico para el desarrollo productivo del Distrito.

A partir de esta vinculación, la Secretaría de Hacienda Distrital, a través de su Unidad de Desarrollo Económico (UDE), contará con un espacio exclusivo y permanente desde el cual podrá articular políticas, programas y proyectos orientados a comunidades, emprendedores y unidades productivas, fortaleciendo la conexión entre la gestión pública y el ecosistema empresarial e innovador de Cartagena.

“Hoy entregamos mucho más que un espacio físico: entregamos una llave que simboliza confianza, apertura y visión compartida. Desde la Cámara de Comercio de Cartagena, como operador de Econova Caribe, creemos que la innovación solo genera verdadero impacto cuando existe articulación entre lo público, lo privado, la academia y el emprendimiento. Esta alianza con la Alcaldía de Cartagena y la Secretaría de Hacienda Distrital reafirma nuestro compromiso, en el marco de nuestros 110 años, de seguir construyendo capacidades, acelerando proyectos y abriendo oportunidades reales para una Cartagena más innovadora, competitiva y sostenible”, afirmó Andrea Piña Gómez, presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio de Cartagena.

Este hito se enmarca en la conmemoración de los 110 años de historia institucional de la Cámara de Comercio de Cartagena, una trayectoria marcada por el acompañamiento al desarrollo empresarial, económico y social del territorio, y por la convicción de que la innovación y la colaboración son pilares fundamentales para el progreso regional.

Con esta alianza, Econova Caribe se consolida como una plataforma estratégica para la articulación de esfuerzos, la movilización de recursos y la aceleración de proyectos que contribuyen a la diversificación económica, la competitividad y la construcción de una Cartagena con visión de futuro.