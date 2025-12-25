Afinia sigue mejorando la infraestructura eléctrica en Bolívar y sur del Magdalena

Afinia, filial del Grupo EPM, continúa ejecutando su plan de modernización de redes eléctricas para fortalecer la continuidad y calidad del servicio. Entre el 28 al 30 de diciembre, se desarrollarán actividades de mantenimiento, reposición de infraestructura, normalización de equipos y mejoras en subestaciones diversos municipios de Bolívar y Magdalena.

Las labores requerirán interrupciones programadas del servicio en los siguientes municipios, corregimientos y/o sectores:

Domingo, 28 De diciembre:

Circuitos Magangué 4, 5 San Pablo

Horario: 4:00 A.m. a 7:00 a.m.

Se interrumpirá el servicio en Magangué, Cicuco, Mompox. Barrios de Magangué: La Cruz, Las Delicias, San Mateo Ict, La Paz, Minuto De Dios, La Esmeralda, Montecatini, San José, Costa Nueva, Los Libertadores, Pueblo Nuevo, San Juan Bosco, Olaya Herrera, La Trinidad, Belisario, Santa Rita, San Pedro Claver, Miraflores, Montecarlo, El Recreo, Isla Cuba. San Mateo, San Mateo Nueva Etapa, La Cruz, Boston, Pastrana, Santa Rita, San José, San Martín, Montecatini, Recreo, Pueblo Nuevo, San Juan Bosco, Olaya Herrera, Córdoba, Isla de Cuba. Zona rural de Magangué, Corregimientos: Yatí, Santa Fe, Puerto Kennedy, Tacaloa. Zona urbana de Cicuco (Bolívar) Y Corregimientos La Peña, San Francisco, Punta Cartagena, Caño Hondo. Zona rural de Mompox, Corregimientos: San Ignacio, Santa Cruz, Santa Rosa, La Travesía.

Lunes, 29 de diciembre:

Circuito Barranco de Loba 2

Horario: 7:00 a.m. a 3:00 p.m.

Se interrumpirá el servicio en zonas urbanas y rurales de los municipios de Altos del Rosario, Barranco de Loba y Tiquisio.

Circuito Bayunca 3

Horario: 8:30 a.m. a 5:00 p.m.

Se interrumpirá el servicio en zona rural de Cartagena: Arroyo de Piedra y Parque

La Palestina.

Circuito Chambacú 8

Horario: 8:40 a.m. a 5:00 p.m.

Se interrumpirá el servicio en Cartagena, sector La Matuna.

Circuito Cospique 2

Horario: 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Se interrumpirá el servicio en Cartagena, barrio Arroz Barato.

Circuito Banco III (Magdalena)

Horario: 10:00 a.m. a 1:00 p.m.

Se interrumpirá el servicio en zona rural de El Banco.

Circuito El Carmen 1

Horario: 7:20 a.m. a 5:00 p.m.

Se interrumpirá el servicio en El Carmen de Bolívar, sectores Las Margaritas y Minuto de Dios.

Circuito El Carmen 4

Horario: 6:00 a.m. a 3:45 p.m.

Se interrumpirá el servicio en El Carmen de Bolívar, Centro de Acopio.

Circuito San Sebastián

Horario: 7:40 a.m. a 5:00 p.m.

Se interrumpirá el servicio en Margarita, barrio Abajo.

Martes, 30 de diciembre

Circuito Bayunca 2

Horario: 9:00 a.m. a 1:00 p.m.

Se interrumpirá el servicio en zona urbana del municipio de Santa Catalina, corregimientos Galera Zamba, Pueblo Nuevo y Loma Arena, y sectores aledaños.

Circuito Bayunca 2

Horario: 8:20 a.m. a 5:00 p.m.

Se interrumpirá el servicio en Santa Catalina, corregimiento Loma de Arena.

Circuito Sur de Bolívar

Horario: 3:00 p.m. a 6:00 p.m.

Se interrumpirá el servicio en El Peñón y El Banco (Magdalena) y zonas rurales aledañas.

Circuito El Carmen 1

Horario: 7:20 a.m. a 5:00 p.m.

Se interrumpirá el servicio en El Carmen de Bolívar, barrio Nariño.

Afinia recuerda la disponibilidad de la línea telefónica 115 y aplicación para teléfonos móviles afiniapp para reportar eventos con el servicio de energía, e invita a sus clientes – usuarios a consultar la programación de interrupciones en la sección trabajos programados en el portal www.afinia.com.co y en el canal de WhatsApp Afinia trabajos programados Bolívar.