Navidad con pavimento: Gobernación de Bolívar entregó la calle 32B en Nuevo Paraíso

Con aplausos, música y expresiones de alegría, los habitantes del barrio Nuevo Paraíso, sector Alameda, celebraron la entrega de la pavimentación de la calle 32B, una obra que recibieron como un verdadero regalo de Navidad y que durante años fue una de las principales necesidades de la comunidad.

La intervención fue entregada por el gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, quien, tras el acto protocolario, recorrió junto a niños, adultos y adultos mayores los metros pavimentados, marcando simbólicamente el fin de décadas de barro, dificultades de movilidad y afectaciones en temporada de lluvias. Para los residentes, esta obra no solo mejora la infraestructura vial, sino que transforma de manera significativa su calidad de vida.

“Este es un esfuerzo que hacemos con todo el gusto, porque sabemos que cuando las comunidades reciben más beneficios, también reciben más desarrollo”, expresó el gobernador Arana Padauí, al resaltar el impacto social de este tipo de proyectos en los barrios populares.

Durante su intervención, el mandatario agradeció a Dios, a la comunidad, a la Junta de Acción Comunal y a los líderes sociales y cívicos del sector por el acompañamiento constante y la perseverancia en la gestión de esta obra. Asimismo, recordó las múltiples actividades realizadas en la cancha y sus alrededores, cuando el mal estado de la vía dificultaba el acceso y generaba problemas de movilidad. “Hoy esa realidad cambió. Esta calle pavimentada es una muestra del compromiso con Nuevo Paraíso y con su gente”, afirmó.

Por su parte, Douglas Cabrera, líder del barrio Nuevo Paraíso, agradeció al gobernador de Bolívar por las inversiones que se vienen realizando en Cartagena y, de manera especial, por la pavimentación de la calle 32B, una obra largamente esperada por la comunidad.

“Esta vía, ubicada al lado de la cancha de microfútbol, cuando llovía se convertía en un verdadero pantano. Hoy ese problema quedó atrás. Se fue el pantano y ganamos calidad de vida”, manifestó el líder comunitario, quien además expresó su esperanza de que continúen llegando más proyectos de desarrollo para el sector Alameda.

Especificaciones de la obra

La pavimentación se ejecutó en la calle 32B, entre las carreras 81 y 83, con una longitud de 148 metros lineales, un ancho promedio de 5 metros y un espesor de 22 centímetros. La obra incluye la construcción de andenes y bordillos, y generó empleo directo e indirecto para hombres y mujeres del sector.

La inversión total, incluida la interventoría, asciende a $764.991.758, recursos financiados mediante crédito y que hacen parte de un contrato de obra mayor que contempla diferentes intervenciones viales en el departamento de Bolívar.

La voz de la comunidad

Para Sonia Altamar, residente del sector, la pavimentación de la calle frente a su vivienda representa un cambio profundo. Recordó que anteriormente la vía se encontraba en tan mal estado que incluso sufrió una caída por el barro al regresar de su trabajo. “Antes esto era feo y peligroso, ahora tiene otra vista. El cambio es total y sería injusto no reconocer el trabajo que se hizo”, expresó.

A su turno, José Manuel Castellón Mejía, habitante de Nuevo Paraíso, señaló que esta era una obra necesaria y esperada por años, pues en época de lluvias la calle se convertía en un lodazal donde el agua se estancaba y afectaba a todos los vecinos. No obstante, hizo un llamado para que estas intervenciones se extiendan a los callejones del barrio, muchos de los cuales llevan entre 30 y 40 años sin pavimentar.

La pavimentación de la calle 32B se consolida, así como un símbolo de dignidad, esperanza y progreso para Nuevo Paraíso, una obra que, en palabras de sus habitantes, llegó como una verdadera bendición en esta Navidad.