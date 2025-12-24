Más de 3 mil policías blindarán a Cartagena y su área metropolitana en Nochebuena

En desarrollo del Plan “Una Navidad con Propósito”, la Policía Nacional en Cartagena, teniendo en cuenta la afluencia de personas que visitan el Corralito de Piedra en esta temporada decembrina, ha dispuesto un dispositivo de más de 3 mil hombres y mujeres policías, con el fin de hacer un amplio despliegue de la oferta institucional para ejercer control y prevención en los diferentes sitios turísticos, barrios y municipios de Cartagena.

Enfocados en mitigar al máximo los delitos de alto impacto a los que se ve abocada la comunidad cartagenera estaremos presentes en los lugares de esparcimiento y disfrute en familia, por esto, debemos acatar las recomendaciones de autoprotección y cuidado de sus pertenencias para evitar ser víctima de hechos que empañen las festividades.

Por lo anterior, se están realizando actividades preventivas en las principales vías de Cartagena y su área metropolitana con el fin de evitar siniestros viales. Asimismo, actividades de registro y control en toda la ciudad y verificación en los establecimientos comerciales donde comercializan bebidas embriagantes para evitar intoxicación.

En el marco del Plan ‘Una Navidad con Propósito´, la Policía Nacional en Cartagena invita a la comunidad a denunciar bajo absoluta reserva de identidad la Línea de Emergencia 123 – 321 3946246, vía WhatsApp 3114072363 de la emisora Radio Policía Cartagena, o al correo electrónico, sijin.mecar@policia.gov.co