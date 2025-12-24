Quintanilla Hernández explicó que los procesos en los que se ha visto involucrado no derivan de conductas ilícitas de su parte, sino que están relacionados con controversias surgidas en el ámbito financiero. Señaló que dichas situaciones se originaron después de su salida de México en mayo de 2023, la cual —precisó— obedeció a motivos ajenos a los asuntos que posteriormente fueron judicializados.

Manfred Mauricio Quintanilla se expresa sobre su situación Ampliar

El empresario indicó que la temporalidad en la que se iniciaron estos procedimientos resulta relevante para entender su desarrollo, ya que varias actuaciones se llevaron a cabo cuando ya no se encontraba en territorio nacional. Desde su perspectiva, esta circunstancia influyó en la forma en que avanzaron algunos procesos sin su participación directa.

Asimismo, Quintanilla Hernández señaló que durante el curso de estos asuntos se habrían presentado inconsistencias en materia de notificaciones, lo que habría generado interpretaciones imprecisas sobre su localización y su disposición para atender a las autoridades. Reiteró que en ningún momento existió intención de evadir la justicia y que siempre ha estado localizable a través de sus representantes legales.

En su pronunciamiento, también aclaró que su reciente detención en Estados Unidos tuvo un carácter estrictamente migratorio y no estuvo relacionada con cargos penales. De igual forma, precisó que su relación con Transportes Unidos Mexicanos es únicamente de carácter accionarial, sin desempeñar funciones operativas dentro de la empresa.

Finalmente, el empresario reiteró su disposición para colaborar con las autoridades correspondientes una vez que se regularice su situación migratoria, y expresó que su interés es que los procesos en curso se conduzcan conforme a derecho y se esclarezcan por las vías institucionales correspondientes.